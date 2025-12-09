Jorge Bergantiños 09 DIC 2025 - 15:48h.

El episodio es un fenómeno natural provocado por el oleaje y las fuertes precipitaciones de las últimas horas en la zona

El Ayuntamiento alerta de que se "podría repetir" y pide precaución porque siguen en alerta naranja por fenómenos costeros adversos

Valdoviño, A CoruñaEl temporal de las últimas horas en Galicia, con intensas precipitaciones, olas de hasta siete metros y fuertes rachas de viento que en algún punto han llegado hasta los 150 km/h, está provocando estragos tanto en ciudades como en el litoral tanto Atlántico como en el Cantábrico y mantiene los avisos activos en más comunidades.

La principal incidencia ha sido el espectacular desprendimiento de tierra en los acantilados de Campelo, en la costa de Valdoviño, que pertenece a la comarca de Ferrol. Se produjo en la tarde de este lunes, Día de la Inmaculada Concepción, que a pesar de ser festivo, no contaba con mucha gente en la zona, a diferencia del periodo estival. No hubo que lamentar daños personales pero los que presenciaron el suceso, se llevaron un gran susto.

El alcalde de Valdoviño Alberto González explica a Informativos Telecinco que “esos acantilados son terreno inestable” y que “podría seguir cayendo”. El tipo de suelo de esa zona tiene tendencia a acumular agua en profundidad y debido a la infiltración en exceso tras los episodios de fuerte oleaje y lluvias, han provocado que las laderas pierdan cohesión, “las precipitaciones de los últimos días hicieron que el terreno se deslizase.”

Desde el Ayuntamiento piden a sus vecinos ser prudentes al andar por las zonas de costa. “En la parte de arriba de han visto grietas, por lo que se ha prohibido el paso y se pide mucha precaución” concluye en sus declaraciones el alcalde de la localidad. Han colocado carteles esta mañana de advertencia sobre el riesgo de desprendimientos en los acantilados de Campelo.

La precaución continúa en el día de hoy, porque según los datos ofrecidos por AEMET, la comarca está en alerta naranja por fenómenos costeros hasta esta noche, por olas que pueden superar los siete metros y fuertes rachas de viento de entre 75 y 88 km/h.

Un perro alertó del corrimiento de tierras

La imagen viral del corrimiento de tierras la capturó Manuela Fraguela, que caminaba con su perro por la zona. El animal, fruto de las habilidades sensoriales que poseen los mejores amigos de los humanos, alertó a Manuela “el perro empezó a ladrar y justo comenzamos a ver como caían algunas piedras.”

A varios metros del desprendimiento miraban atónitos la escena que se produjo en un corto espacio de tiempo “fue en un momento.” Tras el primer episodio de caída de algunas piedras se produjo, como el trueno que avisa de la llegada de un rayo, el desplazamiento de gran cantidad de tierra del acantilado hacia el mar.

“Lo siguiente que vimos fue cómo se formaba una grieta enorme en el centro y a partir de ahí, empezamos a grabar y ya es lo que se ve en los vídeos.” asegura Manuela, después de vivir con cara de estupefacción el fenómeno natural del que destaca por encima de todo el sonido, “para mí lo más impresionante fue el ruido”.

Una zona muy castigada con rocas de hace 310 millones de años

El territorio afectado pertenece al Geoparque Cabo Ortegal, su director, el geólogo Francisco Canosa, advierte que se originó en un “área bastante inestable” formada por “gneises” rocas formadas hace 310 millones de años, que conforman un suelo “muy degradado.”

Desde el consistorio recuerdan que el año pasado también se produjo otro desprendimiento en un acantilado en la zona, en A Frouxeira, pero que fue de menor consideración. Una zona que también sufre los efectos de los temporales, por el que uno de sus taludes tuvo que ser derribado de forma controlada por una excavadora tras la autorización de la Dirección General de Costas, como medida de prevención para los usuarios.