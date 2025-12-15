Durante horas, el aviso rojo ha mantenido en vilo a numerosos vecinos de la Comunidad Valenciana

Tormentas, lluvias, granizo y temperaturas en descenso en la jornada de este lunes 15 de diciembre

La alerta roja se activaba este lunes en tres zonas de la provincia de Tarragona ante unas lluvias torrenciales que han dejado acumulaciones superiores a los 150 litros por metro cuadrado. La intensidad del agua ha provocado la inundación de varias vías del tren y ha generado importantes problemas de movilidad en distintos puntos.

Un vecino de la zona confirmaba la virulencia del temporal, especialmente durante la noche, cuando la borrasca descargó con fuerza de manera continuada. “Tormenta tras tormenta… no paraba de llover”, explicaba.

La borrasca ha continuado su avance hacia el sur, alcanzando la provincia de Castellón. En el municipio de Vila-real, cerca de medio centenar de vecinos permanecen incomunicados desde ayer debido a las inundaciones. Una de las vecinas afectadas relataba el calvario.

“Se nos ha llegado todo de agua y no podemos salir de nuestras casas”

En otro punto de la Comunidad Valenciana, los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a una pareja de edad avanzada que había quedado atrapada en su vivienda. El rescate se realizó en barca, ya que ambos tenían serias dificultades de movilidad y el nivel del agua hacía imposible cualquier otra actuación.

Durante horas, el aviso rojo ha mantenido en vilo a numerosos vecinos de la Comunidad Valenciana, muchos de ellos con el miedo aún muy presente tras haber sufrido en primera persona episodios anteriores de DANA. Ante la posibilidad de nuevos desbordamientos, algunos comenzaron a prepararse con antelación, subiendo los vehículos a zonas más elevadas y evitando dejarlos en los garajes.

La borrasca también ha alcanzado Almería, una zona donde este tipo de fenómenos no se registraban desde hacía tiempo. Las inclemencias del tiempo han dejado imágenes de fuerte contraste en todo el país, como las cumbres del Teide completamente nevadas.