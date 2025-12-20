La Policía francesa abate a tiros a un hombre armado con un cuchillo que amenazaba con atacar a varios transeúntes en Córcega
AjaccioAgentes de la Policía francesa han matado este sábado a tiros a un individuo que portaba un cuchillo en el centro de la ciudad de Ajaccio, en Córcega.
El incidente ha ocurrido en la mañana del sábado en la carretera Napoleón de la capital corsa cuando un hombre de 26 años de edad fue abatido a tiros por la Policía, que fue avisada tras un conflicto entre un hombre y unos dependientes, informa el portal de noticias corso 'CNews'.
El hombre abatido presentaba un perfil de "inestabilidad mental"
El ahora fallecido amenazó con atacar a transeúntes y clientes en la terraza de un bar y cuando llegaron los agentes se abalanzó sobre ellos, pero respondieron abriendo fuego, según fuentes policiales citadas por CNews.
En un primer momento los agentes emplearon una pistola táser, pero después uno de los policías disparó varias veces contra el hombre, quien falleció.
La División de Asuntos Internos de la Policía sido ya notificada. La persona fallecida presentaba un perfil de "inestabilidad mental".
No se han producido más víctimas
No se produjeron más víctimas que el hombre abatido, de 26 años, según detalló Bruno Bartoccetti, secretario nacional del sindicato policial Un1té Zona Sur, en su cuenta de X.
"Un joven policía disparó en legítima defensa de forma indiscutible", subrayó en su mensaje.