Una cámara de Seguridad graba la tensión del momento cuando un empleado de seguridad de la tienda se abalanza sobre el joven

La pareja de jóvenes estaban retenidos en el departamento de las cámaras de videovigilancia de una tienda

Momentos de tensión en una tienda de Ohio, en EEUU, cuando una pareja de jóvenes son pillados mientras robaban. El vídeo muestra cómo Shane Newman, de 21 años, saca una pistola e intenta dispararle al agente. La escena recoge el forcejeo con un agente de seguridad que consiguió impedir que el chico disparara y cómo finalmente fue reducido.

Shane Newman y Katerina Jeffrey, habían sido retenidos el pasado jueves, tras ser pillados por las cámaras de Walmart, en Canton, Ohio, mientras cometían un delito de hurto. La pareja estaba en el departamento de las cámaras de videovigilancia: no estaban esposado y ambos parecían tranquilos, incluso inofensivos.

"¿No llevas nada que me vaya a pinchar o apuñalar?"

En un momento se escucha a la chica preguntar a uno de los agentes si por esto iría a prisión. "¿Vamos a la cárcel?", dice y se escucha: "No, a menos que ocurra algo raro". Antes de que Newman se sentara, los agentes los cachearon, pero casi al descuido sin darle mayor importancia al asunto al tratarse de un robo menor.

"¿No llevas nada que me vaya a pinchar o apuñalar?", le preguntó el oficial a Newman. "No", respondió Newman, pero apenas unos minutos después el joven sacó un arma del bolsillo de la sudadera e intentó dispararle a uno de los policías, en una escena grabada en video. "El arma no se disparó", se lee en el comunicado oficial de la Policía.

El agente y un empleado de seguridad de la tienda se abalanzaron sobre Newman, que terminó soltando la pistola. No hubo heridos más allá de la tensión del momento que duró apenas unos minutos, como se ve en el vídeo.

El joven de 21 años, ahora además de un delito por robo se enfrenta a varios cargos, incluyendo agresión a un agente del orden público e intento de asesinato.