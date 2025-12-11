Para ingresar en EE.UU se revisaría el historial de búsquedas en redes sociales de los últimos cinco años

Australia critica el plan y cuestiona los planes de la administración de Estados Unidos

Una nueva propuesta ha sido presentada por el Gobierno del presidente Donald Trump y es que, los turistas de 42 países, amparados por un programa de exención de visas, tendrían que entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para poder ingresar a EEUU.

Esta iniciativa, encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), tiene como objetivo examinar la actividad de los viajeros que entran a EEUU bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

Donald Trump contra las amenazas extranjeras

La propuesta, publicada en el Registro Federal, busca ampliar la información que recolecta sobre los viajeros que ingresan al país por un periodo de tres meses bajo el programa de exención de visa.

“Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura… Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país”, agregó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

ESTA acoge a turistas y viajeros procedentes de 42 países tales como, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar, entre otros.

Y es que esta nueva propuesta no solo recopila información de las redes sociales, esta propuesta también busca aumentar la cantidad de datos que se exigen a los viajeros, como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico del solicitante, utilizados durante los últimos diez años.

También solicita información de la familia del viajero, como nombres, fechas de nacimiento y lugar de nacimiento, entre otras. Además, el plan incluye una nueva herramienta móvil para que cualquier extranjero registre su salida de los Estados Unidos.

CBP (Customs and Border Protection) ha justificado la iniciativa al citar una orden de Trump, emitida en enero pasado para proteger a EE.UU. contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública.

El público tendrá la oportunidad de presentar comentarios para la medida, que supone un obstáculo para los turistas, especialmente para el Mundial 2026, que atrae una gran cantidad de turistas provenientes de países cobijados por ESTA.

Con respecto al tema del turismo, la prensa ha criticado este plan, alegando que este podría impactar de forma negativa, a lo que Trump dijo que a EE.UU. le está «yendo muy bien».

Críticas por parte de Australia

Por su parte, Australia cuestionó los planes de la administración de Estados Unidos y dijo que la medida supera lo que cabe esperar de «una democracia amante de la libertad».

El portavoz de Exteriores australiano, Jonno Duniam, afirmó que, si bien corresponde a Washington decidir sus propios procedimientos migratorios, la propuesta va «más allá de lo que cabría esperar de una democracia occidental amante de la libertad», según declaraciones recogidas por medios locales.

“Si Estados Unidos quiere imponer este requisito a quienes deseen pasar unas vacaciones o solicitar un visado, es asunto suyo. Pero creo que va un poco más lejos de lo que uno pensaría que haría una nación tolerante y respetuosa de las libertades”, afirmó Duniam.