Ataque con cuchillo y productos químicos en una fábrica de Japón: 15 heridos, cinco en estado crítico

Un hombre ha sembrado el pánico en una fábrica japonesa al apuñalar a ocho personas y herir a otras siete con un líquido corrosivo

Japón ha registrado este mes de diciembre terremotos que han puesto en alerta también a la población

Compartir







Un ataque con cuchillo y productos químicos ha dejado este viernes 15 personas heridas en una fábrica del centro de Japón, cinco de ellas en estado crítico. El suceso tuvo lugar en una planta de la compañía Yokohama Rubber situada en la ciudad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con los servicios de emergencia, un hombre irrumpió en las instalaciones y apuñaló a ocho trabajadores, que tuvieron que ser trasladados de urgencia a distintos hospitales de la zona, recogen fuentes internacionales como 'ABC NEWS'. Cinco de los heridos por arma blanca presentaban lesiones de extrema gravedad. Además, otras siete personas resultaron afectadas por un líquido corrosivo que el atacante habría arrojado durante el asalto, identificado inicialmente como lejía.

PUEDE INTERESARTE Aumentan a cuatro las víctimas mortales del ataque con arma blanca y bombas de humo en el metro de Taipéi

La policía de la prefectura de Shizuoka detuvo en el lugar de los hechos a un hombre de 38 años, acusado provisionalmente de intento de asesinato. Por el momento, las fuerzas de seguridad no han facilitado detalles sobre el posible móvil del ataque, que sigue bajo investigación.

El detenido portaba una máscara contra gases y cuchillo: tendría algún tipo de vínculo con la fábrica

Medios locales, citando fuentes policiales, señalan que el detenido tendría algún tipo de vínculo con la fábrica y que durante el ataque llevaba puesta una máscara similar a las utilizadas para protección contra gases. También se le habría incautado un cuchillo de grandes dimensiones, descrito como un arma de supervivencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este episodio ha causado una fuerte conmoción en Japón, un país donde los delitos violentos son poco frecuentes debido a su baja tasa de homicidios y a una de las legislaciones sobre armas más estrictas del mundo. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias exactas de un ataque que ha sacudido a la comunidad local.