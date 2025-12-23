El siniestro tuvo lugar poco antes de las 15:17 horas, momento en el que la Guardia Costera recibió el aviso

El accidente se produjo cuando accidente cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional Shcoles

Al menos cinco personas han muerto y una ha sido dada por desaparecida después de que el avión de la Marina mexicana en el que viajaban se haya estrellado en las aguas de la bahía de Galveston, situado en el estado de Texas.

El siniestro habría tenido lugar poco antes de las 15:17 horas ( 22:17 hora peninsular española), cuando llegó a la Guardia Costera el primer aviso del suceso.

Víctimas y supervivientes

La Marina ha confirmado cinco fallecidos, un desaparecido y dos supervivientes, después de que el avión 'King Air ANX 1209' con ocho pasajeros a bordo, haya sufrido un accidente cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional Shcoles, en la citada localidad.

Las víctimas mortales son dos tenientes, un marino, un médico y un niño de dos años, según ha indicado la Guardia Costera de Estados Unidos, que participa en las labores de rescate.

Por otro lado, las supervivientes son dos enfermeras que formaban parte del equipo sanitario puesto que el objetivo del trayecto en avión era realizar una misión médica destinada al menor fallecido.