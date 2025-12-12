El seísmo, tras el registrado el pasado lunes, ha vuelto a obligar a las autoridades a emitir una alerta de tsunami que ha sido retirada a posteriori

Japón ya había alertado de que podría repetirse un seísmo en los próximos días

Japón ha vuelto a temblar con un terremoto que esta vez ha sacudido con una magnitud de 6,7 en la escala de Richter al norte del archipiélago. El seísmo, que se registró en el mar, a unos 20 kilómetros de profundidad frente a la costa de Aomori, obligó a la JMA, –la Agencia Meteorológica de Japón– a activar la alerta de tsunami, pero finalmente ha sido desactivada desde primera hora de este viernes.

La intensidad de la sacudida alcanzó un máximo de 4 en una escala de 7, siendo así más débil que el temblor registrado el pasado lunes por la noche en la misma zona, el cual, con una magnitud de 7,5, dejó al menos 33 heridos.

Las autoridades de Japón mantienen la precaución ante el nuevo terremoto

Ante la situación, las autoridades han pedido a la población mantener la precaución y alejarse del océano y las costas. Pese a que se ha desactivado ya la alerta por un posible tsunami, no se descartan réplicas tras los dos seísmos recientes sufridos en el país.

Respecto al último temblor, aunque aún se esperan actualizaciones del balance de daños, no se han reportado víctimas, aunque sí algunas afecciones en el área de servicios, con retrasos en algunos trenes del noreste de Japón.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) también registró el seísmo de 6,7, ubicándolo a 130 kilómetros de la ciudad de Kuji, en la prefectura de Iwate, en la isla de Honshu. Pese a que se temían olas de hasta un metro de altura en la costa norte, finalmente apenas han rebasado los 20 centímetros, rebajándose así la alarma, aunque no la vigilancia sobre una zona que, ubicada en el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, sigue siendo una de las áreas sísmicas más activas del planeta, con terremotos frecuentes.

Las autoridades evalúan los daños del nuevo seísmo

Como sucediese con el seísmo del lunes, que además de causar más de una treintena de heridos generó importantes daños, con edificios, carreteras y negocios afectados, las autoridades hacen ahora balance del nuevo temblor, aunque su impacto ha sido menos severo.

Desde la central nuclear de Onagawa, en Miyagi, no han detectado anomalías operativas, mientras en la planta de Tomari, ubicada en Hokkaido, también al norte de Japón, y que se encuentra fuera de servicio, se están realizando inspecciones para evaluar posibles daños.