Salvador Cacho denunció en 2024 a su tío Felipe por cuatro agresiones sexuales cuando era menor desde los 6 años

El presunto pederasta fue detenido en Madrid y poco después la Audiencia Nacional decidió dejarle en libertad

Un juez mexicano ha decidido embargar las cuentas a los familiares de Felipe R.P. por ayudarle a escapar del país, tras la denuncia de su sobrino por abuso sexual desde que este era niño.

Salvador Cacho denunció en 2024 a su tío Felipe por cuatro agresiones sexuales cuando era menor desde los 6 años. Antes de que se celebrase el juicio huyo a España con la ayuda de su padre y dos hermanas.

En España, el presunto pederasta fue detenido en Madrid por la Policía Nacional, poco después la Audiencia Nacional decidió dejarle en libertad sin fianza.

La víctima busca la "reparación del daño"

Ante la negativa de que fuera extraditado a México para que se celebrase el juicio, la víctima, que ahora tiene 37 años, decidió presentar una demanda civil contra Felipe para una “reparación del daño” y contra el padre y hermanas del agresor por facilitar “la evasión del principal responsable”, recoge El Periódico.

Salvador Cacho pretende donar el dinero que pueda ganar en el juicio a las víctimas de violencia sexual infantil de México.

En su demanda, la víctima esgrimió que mientras la Interpol y la justicia mexicana buscaban a Felipe, “su hermana lo hospedó en su domicilio, en España, lo que evidencia la existencia de una relación de colaboración o encubrimiento”.

En el escrito al juez, Salvador escribe: “Es inaudito cómo es posible que sus propias hermanas, siendo madres, no han podido ver más allá de sus narices y han encubierto a alguien acusado de trasgredir lo más puro que tiene un niño, su infancia, su inocencia y su dignidad”.

Aunque por el momento no se ha fijado una cantidad, el juez de la Ciudad de México ha admitido la demanda de la víctima, ordenando embargar sus cuentas bancarias. Una decisión pionera en el país y que abre la puerta a acciones judiciales por parte de otras víctimas a los familiares que encubran a un agresor.