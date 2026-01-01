Entro los fallecidos hay jóvenes que manipulaban petardos caseros

Solo en la capital, Berlín, la Policía ha detenido a casi 400 personas por uso ilegal de pirotecnia

Compartir







Cinco personas han muerto en Alemania por accidentes relacionados con el uso de petardos y otros artefactos pirotécnicos durante la celebraciones de Año Nuevo en una jornada que deja también 390 detenidos por uso ilegal de pirotecnia.

De los cinco accidentes mortales, dos de ellos se han producido en la región de Sajonia, al este del país. Otro incidente se ha registrado en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (oeste), mientras que dos personas más han muerto en la ciudad de Hamburgo y en el norte de Brandeburgo.

PUEDE INTERESARTE Apuñalan a un joven de 21 años durante la Nochevieja en Santander tras una discusión por lanzar petardos

Cinco muertos por petardos y artefactos pirotécnicos en Alemania

Específicamente, en la localidad de Oschatz, al este de Leipzig, un hombre de 45 años ha muerto tras hacer estallar un artefacto pirotécnico de gran potencia. Como consecuencia, el hombre ha sufrido graves heridas en la cabeza y ha muerto en el hospital.

Por su parte, otro varón, de 50 años, también ha resultado herido mortalmente en Hartha, en las inmediaciones de Chemnitz, mientras paralelamente, cerca de Paderborn, un joven de 24 ha muerto también por manipular artefactos pirotécnicos.

PUEDE INTERESARTE Las hipótesis sobre el origen del incendio mortal de Año Nuevo en Suiza: de las bengalas en botellas de champán a una vela de cumpleaños

Junto a ellos, otro joven de 20 años ha perdido la vida en una explosión en Hamburgo por el uso de un petardo casero. De la misma forma, otro artefacto de este tipo ha causado la muerte de otro joven de 21 en el norte de Brandeburgo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Casi 400 detenidos por uso ilegal de pirotecnia en Berlín

Durante estas celebraciones de Año Nuevo, la Policía alemana además ha detenido en la capital, Berlín, a 390 personas por el uso ilegal de pirotecnia. En total, 13 agentes han resultado heridos durante la noche, uno de los cuales ha tenido que ser operado tras presuntamente ser alcanzado por un fuego artificial.