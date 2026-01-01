El joven tuvo que ser trasladado al Hospital de Valdecilla con una herida en la zona abdominal producida con un arma blanca

El agresor no ha podido ser localizado: tampoco el arma utilizada en el apuñalamiento

Compartir







SantanderUn joven de 21 años fue apuñalado en el abdomen esta Nochevieja en Santander. La agresión tuvo lugar en la calle Daoiz y Velarde de la ciudad tras una discusión por recrimimar a unos jóvenes por haber tirado petardos.

Así lo ha detallado la Policía Local, que en el momento del suceso, sobre las 5:00 horas, tenía desplegados agentes en la Plaza Pombo, donde fueron requeridos para trasladarse a Daoiz y Velarde.

El joven apuñalado fue trasladado e intervenido en el Hospital de Valdecilla, en Santander

En el lugar, un joven les informó que a un amigo suyo le habían agredido tras una discusión por recriminar a unos jóvenes haber tirado los petardos.

Personados en el área, localizaron al herido con una herida en la zona abdominal producida con un arma blanca.

Ante la situación, los agentes solicitaron una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al Hospital Valdecilla, donde fue intervenido quirúrgicamente de la herida.

Según informó por la mañana la Policía Nacional, tras la atención en Urgencias y la posterior operación, el veinteañero se encuentra estable.

Buscan al autor del apuñalamiento

Los agentes trataron de localizar por las inmediaciones al presunto agresor, que no ha podido ser localizado, ni tampoco el arma utilizada en la agresión.

Ante lo ocurrido, se han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de lesiones con arma blanca.