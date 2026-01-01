Los investigadores creen que el fuego causó después varias explosiones en el local, el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais

Decenas de muertos en el incendio de un restaurante en una estación de esquí en el sur de Suiza: no hay constancia de víctimas españolas

Compartir







Tragedia en Año Nuevo en Suiza, donde las autoridades han confirmado la muerte de “decenas” de personas en un incendio desencadenado durante una fiesta de Nochevieja en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais.

Lo que tenía que haber sido una noche de celebración, se convirtió en episodio dramático al arranque del 2026 en el entorno del lago de Lemán, ubicado en las proximidades de localidades muy turísticas. De hecho, muchas de las víctimas son jóvenes y turistas de otros países. Por el momento, no hay constancia de afectados españoles.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 83 años durante un incendio en el distrito de Nou Barris en Barcelona

“Decenas” de muertos y “un centenar” de heridos en el incendio del bar en Suiza

Todo se desató pasada la una y media de la mañana, cuando el bar-discoteca Le Constellation se vio envuelto en llamas. Sobrecogidos, la gente que celebraba el año por las calles de la estación de esquí de Crans-Montana se acercaron rápidamente a las instalaciones para ver si podían ayudar.

Desde el lugar, algunos captaron en imágenes el dramático momento, con varias personas tratando de salir desesperadas del interior del ocal. Cuando llegaron los equipos de emergencia, se hizo patente la dimensión de lo ocurrido: la policía suiza informa de decenas de muertos y un centenar de heridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Qué desencadenó el incendio en el bar Le Constellation?

Tras los hechos, las autoridades del país investigan ahora las causas detrás lo ocurrido. La primera hipótesis es la del incendio: los investigadores creen que el fuego causó después varias explosiones en el local.

Con los datos recabados hasta ahora, la Fiscalía del cantón de Valais considera que la posibilidad de que se trate de un atentado terrorista es "totalmente improbable".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los testigos difieren sobre el tipo de artefacto pirotécnico que ha podido provocar el fuego en el sótano del bar. Relatan que se colocaron bengalas en las botellas de champán. También que un camarero se subió a hombros de otro con una vela de cumpleaños, y que el techo comenzó a arder.

En medio del caos, tanto las escaleras como la puerta de salida eran demasiado estrechas para todas las personas que querían escapar del incendio. Gracias a que rompieron varias ventanas, muchos de los asistentes lograron salvarse.