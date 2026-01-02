El nuevo regidor neoyorquino inicia su mandato con un agresivo plan de choque

¿Quién es Zohran Mamdani?

Compartir







Nueva York ha despertado bajo una dirección política sin precedentes. Zohran Mamdani, el 112º alcalde de la ciudad y el segundo más joven de su historia, ha inaugurado su mandato este 1 de enero con una batería de reformas que sitúan la justicia social en el centro de la Gran Manzana. En una ceremonia cargada de simbolismo, celebrada bajo el Parque del Ayuntamiento en una estación de metro clausurada desde 1904, Mamdani juró su cargo sobre el Corán ante la fiscal general Letitia James, prometiendo que la ambición de transformar la vida de la gente trabajadora "será el horizonte de esta administración".

Sin perder un minuto, el alcalde ha activado sus promesas estrella: congelación de alquileres, autobuses gratuitos y educación infantil universal. Mamdani ha elegido un bloque de viviendas gestionado por un fondo de inversión para anunciar su primera gran medida, denunciando situaciones de insalubridad y abandono. "Los malos propietarios no hacen reparaciones", sentenció el regidor, asegurando que el Ayuntamiento intervendrá directamente para frenar los abusos en edificios donde los inquilinos habían dejado de pagar ante la falta de mantenimiento.

Zohran Mamdani, giro radical frente al legado de Eric Adams

La llegada de Mamdani supone una enmienda total a las políticas de su predecesor, el demócrata Eric Adams. Mientras que la etapa anterior estuvo marcada por investigaciones judiciales y un enfoque más tradicional, el nuevo equipo de gobierno ha ordenado ya la formación de brigadas para localizar solares públicos disponibles. El objetivo es claro: construir vivienda asequible de forma masiva y recuperar el control del suelo urbano para evitar la especulación que ha expulsado a miles de vecinos en la última década.

Esta nueva hoja de ruta, que el propio alcalde define como el inicio de una "nueva era para Nueva York", busca cortar de raíz la desprotección habitacional. El consistorio vigilará estrechamente a los fondos internacionales que poseen activos en la ciudad, obligándoles a cumplir con sus deberes de reparación y estabilidad de precios. Mamdani, que se impuso en las primarias con un programa nítidamente de izquierdas, pretende que los servicios básicos dejen de ser un lujo para los neoyorquinos.

El respaldo de la izquierda estadounidense

Tras el acto íntimo de la madrugada junto a su familia, Mamdani tiene prevista una segunda ceremonia multitudinaria donde volverá a prestar juramento, esta vez ante el senador Bernie Sanders. Este gesto refuerza el perfil del nuevo alcalde como un referente del ala más progresista del Partido Demócrata, alejado de las posturas corporativas tradicionales. Su programa de atención infantil gratuita hasta los cinco años es otra de las piezas clave con las que espera aliviar la economía de las familias trabajadoras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con este arranque de legislatura, Nueva York se convierte en un laboratorio de políticas sociales que muchos comparan con el modelo de bienestar europeo. El reto de Mamdani será ahora demostrar que una ciudad de la magnitud y complejidad de la capital del mundo puede funcionar bajo la premisa de que el transporte y la vivienda son derechos y no meros productos de mercado.