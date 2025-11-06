Celia Molina 06 NOV 2025 - 15:12h.

Rama Duwaji, es la joven de 28 años con la que Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, se casó en enero de este mismo año

Quién es Zohran Mamdani , el candidato demócrata, favorito a la alcaldía de Nueva York

El pasado martes 4 de noviembre, Zohran Mamdani se alzó con una histórica victoria en la lucha por la alcaldía de una de las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos: Nueva York. El candidato demócrata (y musulmán) ganó por más del 50 por ciento de los votos al candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa, superando el millón de votos. Aunque, tras estos resultados, Trump ha manifestado su descontento por la elección final de los neoyorkinos, lo cierto es que el discurso de Mamdami posterior a su triunfo, sienta las bases de un político que ha conectado con los problemas de su generación.

Además de ser exrapero, amante confeso del fútbol y un ferviente defensor de la causa Palestina, Mamdani sentó en su discurso las bases de un mandato que parece haber escuchado a los más jóvenes: "Ya seas inmigrante, miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras que Donald Trump despidió de un puesto federal, una madre soltera que aún espera que bajen los precios de los alimentos, o cualquier otra persona que se encuentre en una situación desesperada, tu lucha también es la nuestra", aseguró.

Conoció a Mamdani en una aplicación para ligar

Y, para acabar de conquistar sus ilusionados votantes, también prometió apoyar a los sindicatos y ampliar la protección laboral, hacer que "los malos caseros rindan cuentas" e impedir "a multimillonarios como Trump evadir impuestos y explotar exenciones fiscales". Una ideología que parece encajar a la perfección con la de su mujer, la animadora, ilustradora y alfarera estadounidense, Rama Duwaji, de quien hoy todo el mundo habla.

A sus 28 años, esta artista de ascendencia siria se ha convertido en la Primera Dama más joven de la historia del país y también en la primera 'consorte' de Nueva York perteneciente a la Generación Z. Durante toda la campaña de su marido, con quien se casó enero de este mismo año tras conocerse en un app para ligar, se ha mantenido en un segundo plano, a pesar de la fuerza política que desprende de su cuenta de Instagram. A través de sus dibujos, expone la realidad de la mujer musulmana, denuncia el "genocidio" registrado en la franja de Gaza o informa sobre eventos culturales y artísticos que le han llamado la atención por la ciudad.

De los dibujos pro Gaza a sus mejores outfits

Sobre su relación con Mamdani, que comenzó en el año 2021, apenas existe referencia en sus redes sociales, más allá de una vieja publicación en la que muestra una hilera de fotografías de fotomatón con él y expresa lo "orgullosa" que se siente de su iniciativa política. Como chica joven, carne de su generación, no faltan las imágenes en las que presume de outfit, si bien su perfil no se podría definir como el de una influencer convencional.

Nacida en Texas, Houston, Rama se acabó graduando en la Escuela de Artes de la Universidad Commonwealth, en Richmond, en el estado de Virginia, para después sacarse un máster en Ilustración y Ensayo Visual en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. A partir de ahí, empezó a desarrollar un estilo definido, que es tan amado como criticado en su muro. En los últimos días, ahora que su marido se ha convertido en una piedra en el zapato del presidente Donald Trump, sus seguidores - ya tiene más de 730.000 - no han parado de subir.