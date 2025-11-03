El ascenso político de Mamdani ha sido exprés, anunció su candidatura a la alcaldía en octubre de 2024, cuando era considerado un desconocido con pocas posibilidades

Zohran Mamdani, la nueva esperanza del partido demócrata en Nueva York: "Usaré mi poder para luchar contra el fascismo de Trump"

La contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, con múltiples candidatos, plantea un desafío singular para las encuestadoras. Los sondeos entre los votantes, sin embargo, apuntan al demócrata Zohran Mamdani como el favorito, un hombre de 34 años, carismático y musulmán, que cuenta con una ventaja: ha prometido a los neoyorquinos una ciudad más social, más cercana y más accesible para todos. Hoy encabeza los sondeos con más de diez puntos de ventaja.

Mamdani conecta como ninguno de los candidatos con los ciudadanos de Nueva York: cantante de trap en su época estudiantil, nacido en Kampala, Uganda, llegó a la ciudad que pretende gobernar con su familia, de origen indio, cuando tenía 7 años.

Su madre Mira Nair es una reconocida cineasta, y su padre Mahmood Mamdani un académico, que se mudaron de Uganda a Sudáfrica y posteriormente se establecieron en Nueva York. El político está casado con Rama Duwaji, una artista siria de 27 años, residente en Brooklyn, a la que conoció en una aplicación de citas .

El ascenso político de Mamdani fue exprés, tras ser elegido miembro de la Asamblea de Nueva York en 2020 y anunció su candidatura a la alcaldía en octubre de 2024, cuando era considerado un desconocido con pocas posibilidades. Al final, su victoria sobre Cuomo fue contundente: obtuvo 56,4% de los votos. Mamdani, estudió en el Bronx y más tarde se licenció en Estudios Africanos en el Bowdoin College, donde cofundó la sección universitaria de Estudiantes por la Justicia en Palestina.

La nueva izquierda de Zohran Mamdani

Mamdani pertenece a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, lo que también indica hacia dónde van sus ideas políticas. Ha abogado por un impuesto fijo de 2% a quienes ganen más de un millón de dólares al año, aumentar el impuesto a sociedades corporativas, introducir autobuses gratuitos, establecer un salario mínimo de 30 dólares por hora (frente a los actuales 16,5) y ampliar la oferta de guarderías.

Mandani se ha volcado en ayudar a personas en riesgo de desalojos y ha luchado por la accesibilidad a la vivienda, convertida en un pilar fundamental de su campaña. Sus propuestas de campaña apuntan a congelar precios de los alquileres, aumentar las viviendas asequibles y regular a los propietarios, medidas que los neoyorquinos agobiados por los altos costes de la ciudad han premiado.

La victoria de este hombre, que promete transformar el mapa político de Nueva York, podría marcar el rumbo de un Partido Demócrata sin rumbo, aplastado por el empuje de la ultraderecha trumpista y con la esperanza en esta nueva izquierda que Mamdani encarna.