Donald Trump se ha convertido en objetivo de imitaciones, que abarcan todos los aspectos de su vida

Donald Trump vuelve a situarse hoy en el centro de la actualidad internacional. Su peculiar forma de entender la política lo ha convertido, con el paso del tiempo, en un personaje en sí mismo: exagerado, reconocible y, sobre todo, imitable. No es de extrañar que el mundo parezca lleno de dobles, parodias y caricaturas del presidente estadounidense.

Su relación con países como Venezuela o Ucrania tampoco ha escapado al humor y la sátira, convirtiéndose en material recurrente para cómicos de todo el mundo.

Entre ellos destaca el británico Lewis MacLeod, actor y humorista de prestigio, al que ni siquiera le hace falta caracterizarse para meterse en la piel de Trump. Su talento vocal le ha permitido dar vida a personajes míticos como los del universo Star Wars y, según él mismo reconoce, interpretar al histriónico expresidente es casi “coser y cantar”.

Sin embargo, al otro lado del Atlántico hay quien se autoproclama como el imitador número uno de Trump, Mike Gosman

Ha construido buena parte de su carrera caricaturizando al líder republicano y a otros dirigentes internacionales. En ese juego de espejos, incluso Nicolás Maduro aparece como objeto de burla: “Es un tipo violento, ha intentado imitar mis bailes”, llega a decir, viendo en el presidente venezolano a un nuevo aspirante a imitador.

Así, entre política, humor y parodia, Donald Trump sigue marcando agenda, convertido en un fenómeno cultural que trasciende fronteras y alimenta tanto el debate como la risa.