Donald Trump, dispuesto a comprar Groenlandia: su secretario de Estado apunta a un plan para encontrar la vía de adquirir el territorio

La Casa Blanca ha confirmado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla también el uso del Ejército dentro del abanico de opciones para hacerse con el control de Groenlandia. Así lo ha indicado la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en un comunicado recogido por los medios norteamericanos, en el que subraya que el mandatario y su equipo están analizando "una serie de opciones" para alcanzar este objetivo de política exterior, entre ellas el recurso a las Fuerzas Armadas.

Groenlandia ha sido históricamente un territorio de alto valor estratégico tanto por su tamaño como por su ubicación, a medio camino entre los océanos Atlántico y Ártico, un espacio al que se asoman cinco países con costa: Estados Unidos, Canadá, Rusia, Noruega y Dinamarca, a través de Groenlandia. Trump ya puso la isla en su punto de mira durante su primer mandato presidencial y en las últimas semanas ha vuelto a elevar la presión, incluso con alusiones a posibles movimientos militares.

Relevancia geopolítica

La isla quedó bajo control de Dinamarca en el siglo XIX tras un largo proceso de colonización iniciado en el siglo X y, desde 1979, goza de autonomía respecto a Copenhague. En 2008, el Gobierno danés renunció a la mayor parte de sus competencias sobre Groenlandia, salvo en ámbitos clave como la política exterior y la Defensa. Desde 2009, además, el territorio tiene derecho a declarar su independencia mediante referéndum.

Estados Unidos, que ya compró Alaska en 1867, llegó a plantearse también entonces la adquisición de Groenlandia y volvió a hacerlo hace casi ocho décadas, cuando la Administración de Harry S. Truman presentó una oferta formal de 100 millones de dólares en oro. En la actualidad, Washington mantiene presencia militar en la isla en virtud de acuerdos de defensa que se remontan a 1958, en el marco del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD).

El deshielo del Ártico y su valor económico

El interés por Groenlandia se ve reforzado por el progresivo deshielo del Ártico y la apertura de nuevas rutas de navegación, factores que incrementan su valor económico y geopolítico en una región rica en recursos naturales como petróleo, gas y minerales raros.

En el océano Ártico, la superficie cubierta por el hielo suele alcanzar su mínimo anual en septiembre. Desde que los científicos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) comenzaron a rastrear el hielo marino en los polos en 1978, su extensión ha ido disminuyendo en general a medida que aumentan las temperaturas globales.

Según la NASA y el (NSIDC) National Snow and Ice Data Center, la cobertura total de hielo marino, con 4,60 millones de kilómetros cuadrados, empató el año pasado con la de 2008, ocupando el décimo lugar en la lista de los más bajos registrados. "Si bien la superficie de hielo marino del Ártico de este año no alcanzó un mínimo histórico, es consistente con la tendencia a la baja", afirmó en un comunicado Nathan Kurtz, jefe del Laboratorio de Ciencias Criosféricas del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

En este escenario, Groenlandia se consolida como un enclave estratégico en la intersección entre la seguridad internacional y los cambios que experimenta el Ártico.