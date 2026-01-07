Donald Trump estuvo supervisando meses antes las pruebas de la unidad Delta que capturaron a Maduro.

Minuto a minuto | La última hora sobre la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU

La operación de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro ha sido documentada desde el primer momento por la Casa Blanca, que ya se está encargando de ir suministrando las imágenes por capítulos.

Este miércoles han compartido unas imágenes de Trump y su equipo supervisando las pruebas de la unidad Delta que capturaron a Maduro. Fue el 10 de junio, Donald Trump llega a Carolina del Norte, base de Fort Bragg. Celebran el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos. Ahí se estrenó operación resolución absoluta. Fue algo más que un simple ejercicio, una demostración ante el presidente de cómo actuarían las Delta Force para detener a Maduro.

Los miembros de las fuerzas especiales vuelan en helicópteros Chinook hacia un edificio. Se suceden las explosiones en los alrededores, apoyo desde tierra y desde el aire con helicópteros Apache. Los primeros hombres se descuelgan en la terraza para alcanzar y extraer del escenario al objetivo.

"Una extraordinaria operación militar, un espectacular asalto", así calificaba Trump la intervención. Como si fuera un espectáculo de televisión, así contó Trump, que había visto la detención de Maduro, pero meses antes, junto a los secretarios de estado de defensa y del ejército, asistió a su primicia. Todo el músculo militar se desplegó ese día ante sus ojos y quizás se convenció de que era posible. Siete meses después, 150 aeronaves y 200 hombres ejecutaron la acción con éxito.