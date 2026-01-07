Claudia Barraso 07 ENE 2026 - 20:27h.

Una mujer ha fallecido tras ser disparada en varias ocasiones por un policía durante las protestas de Minnesota

Una mujer ha muerto tras recibir disparos por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de Estados Unidos, en Minnesota. Los hechos se han producido en una confrontación de las redadas migratorias en el estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La subsecretaria del Departamento, Tricia McLaughlin, ha indicado que la mujer era una “alborotadora violenta que usó su vehículo como arma intentando arrollar a los policías e intentando matarlos”. Ha tachado este ataque como un “acto de terrorismo interno”, por el que un agente que temía por su vida decidió disparar en defensa propia.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y ha muerto. Se espera que los oficiales de ICE que han resultado heridos se recuperen por completo”. Estas eran las palabras de la subsecretaria a través de un post donde informaba de lo sucedido en la red social ‘X’. En Minnesota, los agentes reportaron una detención de más de 1.000 inmigrantes, de Ecuador, México, y El Salvador. Este pasado lunes se llevaron a cabo 150 detenciones más. Desde el departamento lo han calificado como la mayor operación migratoria.

Las protestas de los residentes

Por su parte, los residentes de Minnesota han presentado muchas protestas contra las redadas, por lo que McLaughlin denunció que, “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”. Además, ha denunciado que los agentes sufren 1.300% más de ataques contra ellos y un 8.000% más de amenazas de muerte.

En un post publicado en redes sociales donde denuncian la muerte de la mujer, aparece el coche bloqueando el camino y a uno de los agentes intentando abrir la puerta del vehículo. Entonces, cuando la víctima reanuda la marcha, otro de los agentes que se encontraba enfrente, decide dispararla hasta en varias ocasiones, lo que provocó su muerte.

En las imágenes posteriores a los disparos, la persona que graba se acerca al vehículo que se detuvo poco después de los disparos, y se observa un rastro de sangre y a la mujer ya muerta en el asiento de conductor con sangre por su cuerpo.