Donald Trump ha concertado una reunión el jueves con María Corina Machado en la Casa Blanca

Donald Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como "presidente interino" de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado después de que el mandatario se negara a respaldarla para gobernar Venezuela tras la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense.

El magnate republicano ya anunció el pasado viernes que recibiría a la premio Nobel de la Paz esta semana, si bien fuentes de la Casa Blanca han detallado que la cita finalmente se llevará a cabo el jueves, según ha informado la cadena estadounidense 'CNN'.

La opositora llegó a afirmar que estaría dispuesta a compartir con Trump el galardón que recogió el pasado diciembre en la capital de Noruega, Oslo, después de que el magnate neoyorquino afirmase que Machado no tenía el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano.

La Fundación Nobel recordó que sus galardones son intransferibles e irrevocables

La decisión de Trump de no respaldar a la opositora se habría producido precisamente a raíz de su malestar por la entrega del citado premio. La Fundación Nobel ha recordado en un comunicado que sus galardones son intransferibles e irrevocables.