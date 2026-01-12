Donal Trump compartió la captura manipulada de Wikipedia través de su cuenta en la red social Truth Social

Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido una imagen a través de su cuenta en la red social Truth Social en el que se puede ver una página manipulada en Wikipedia donde se le describe como "presidente interino" de Venezuela.

Esta fotografía manipulada cobra sentido debido al ataque perpetrado el 3 de diciembre por Washington contra el país sudamericano y la captura de su mandatario, Nicolás Maduro.

Donald Trump canceló más ataques contra Venezuela

La captura, a la que Trump no agrega ningún comentario, indica que es "presidente interino" de Venezuela desde enero, cuando "asumió" el cargo, después de asegurar tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que Estados Unidos estaría a cargo de gestionar los asuntos del país tras su ataque, que dejó alrededor de cien muertos.

La captura de Maduro llevó a la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo de presidenta encargada, mientras que Trump dijo que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" contra Venezuela debido a la "cooperación" mostrada por las autoridades del país sudamericano desde entonces.