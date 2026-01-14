El dueto de tambores de K-pop entre los líderes de Japón y Corea del Sur culmina su cumbre

"Aunque nuestros tiempos fueron ligeramente diferentes, compartimos la intención de encontrar el mismo ritmo", dice el presidente de Corea del Sur.

Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer elegida como primera ministra de Japón

Pocas cumbres entre dos líderes mundiales acaba con ambos tocando la batería al ritmo de éxitos del K-pop, incluidos 'Dynamite' de BTS y 'Golden' de la exitosa película K-Pop, 'Demon Hunters'. La armonía, nunca mejor dicho, entre el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, es evidente y ha revolucionado internet..

Vestidos con chaquetas azules iguales, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y el primer ministro de Japón, supuos un claro guiño a la vida pasada de Takaichi como batería en una banda de heavy metal,.

Durante su visita a Nara, la ciudad natal de Takaichi, Lee le regaló una batería a la primera ministra japonés. Ambos líderes también intercambiaron baquetas firmadas tras su actuación. "Cuando nos conocimos en APEC el año pasado, Lee dijo que su sueño era tocar la batería, así que preparamos una sorpresa", escribió Takaichi más tarde en X. Las imágenes de la sesión de improvisación han recibido elogios en las redes sociales.

"La música parece tener el poder de conectar corazones a un nivel más profundo que las palabras", escribió un usuario de X en coreano. "Intercambios como este pueden ser discretos, pero sin duda contribuirán al avance de las relaciones entre Corea y Japón".

Entre los dos vecinos existen desde hace tiempo puntos conflictivos, incluidos agravios históricos derivados del régimen colonial japonés y disputas territoriales. Pero ambos países son aliados de Estados Unidos y han trabajado juntos para contrarrestar la creciente asertividad de China en la región.

El martes, Takaichi dijo en un comunicado que la cooperación entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos se ha vuelto cada vez más importante en medio de las crecientes tensiones en el "entorno estratégico" de la región.

Lee y Takaichi también acordaron impulsar la cooperación económica, un compromiso que surge en un momento en que China ha estado reforzando sus exportaciones de tierras raras y bienes de doble uso a Japón.

La habilidad y las sorpresas de Lee en su puesta en escena diplomática

La fluidez de Lee como diplomático ha aumentado sus índices de aprobación en su país. Días antes de su sesión viral con Takaichi, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en Beijing, con quien se tomó selfies en un teléfono inteligente chino.

El pasado mes de octubre, obsequió al presidente estadounidense Donald Trump con una gran corona de oro.

El ascenso de Lee a la presidencia de Corea del Sur despertó en sus inicios la alarma en Tokio y Washington. Relativamente desconocido fuera de su país en aquel entonces, Lee tenía fama de ser un agitador apasionado y simpatizante de las causas económicas socialistas. Estados Unidos temía que Corea del Sur se inclinara hacia China, su mayor socio comercial.

Mientras tanto, Japón temía que se repitiera el enfrentamiento de 2019, cuando Corea del Sur amenazó con retirarse de un acuerdo de intercambio de inteligencia después de que Japón restringiera sus exportaciones al país. Pero por el momento, la habilidad diplomática de Lee parece evidente.

No se olvidó de elogiar las habilidades de Takaichi con la batería y comparó sus esfuerzos diplomáticos con el dueto musical. "Aunque nuestros tiempos fueron ligeramente diferentes, compartimos la intención de encontrar el mismo ritmo", escribió. "Con ese mismo espíritu, seguiremos construyendo juntos, con un solo corazón, una relación entre Corea y Japón orientada al futuro".

Lee descarta intervenir en las tensiones entre China y Japón

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha descartado, no obstante, intervenir en las tensiones entre China y Japón, después de asegurar que para Seúl las relaciones con ambos países vecinos son igual de importantes. "Solo podemos respetarnos mutuamente cuando se trata de asuntos externos a nuestro propio país. Creo que sería mejor que no nos involucremos innecesariamente", ha declarado en una entrevista con la cadena de televisión nipona NHK durante una visita a Japón para una cumbre bilateral.

Lee ha explicado que cuando se reunió la semana pasada con su homólogo chino, Xi Jinping, le ha trasladado esta idea, remarcando que el "respeto mutuo es fundamental" porque su gobierno busca "mantener relaciones armoniosas con los países vecinos en el complejo orden internacional actual".

"Creo que la paz y la estabilidad en el noreste asiático son extremadamente importantes, y que deben abordarse desde una perspectiva a largo plazo, no a corto plazo", ha manifestado el jefe de Estado surcoreano. Asimismo, ha indicado que Xi le trasladó que tenía una opinión muy negativa sobre la postura de Tokio sobre Taiwán. "Sin embargo, creo que se trata de un problema entre China y Japón, y no algo en lo que debamos involucrarnos a fondo ni intervenir", ha insistido, dudando de que su papel "realmente" alivie la "grave situación".

"En mi opinión, en la situación actual, cualquier papel que Corea del Sur pueda desempeñar no cambiará la situación. Pero desde la perspectiva de la paz y la estabilidad, cualquier conflicto o confrontación entre China y Japón es indeseable, por lo que esperamos que se resuelva de forma amistosa mediante el diálogo".

En este sentido, Lee ha remarcado que los intereses de cada país "deben gestionarse amistosamente mediante el diálogo y el compromiso, si es posible, en lugar de recurrir a la violencia o la coerción". "Sería deseable que el método para resolver estos problemas fuera fluido, racional y con visión de futuro", ha añadido.

Las relaciones entre Japón y China se tensaron a finales de 2025, especialmente desde que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, declarara en una sesión parlamentaria que un ataque chino a Taiwán podría constituir una "situación que ponga en peligro la supervivencia" de Japón, involucrando potencialmente a sus Fuerzas de Autodefensa.