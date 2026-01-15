Mark Rutte traslada a Volodimir Zelenski su compromiso de garantizar "apoyo crucial" a Ucrania tras los recientes ataques rusos

Rusia ataca territorio ucraniano: recientemente lanzó un misil balístico hipersónico Oréshnik en Kiev

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su compromiso con garantizar que Ucrania reciba "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos por los que se ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país.

"Nos comprometemos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera", ha asegurado el jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje publicado en sus redes sociales. Asimismo, ha indicado que durante la conversación telefónica con Zelenski han abordado "la situación energética en Ucrania, el terrible sufrimiento humano que causan los ataques rusos y los esfuerzos continuos para poner fin a la guerra".

Estas declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara a Zelenski por bloquear una salida pacífica al conflicto, en vez de a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en unas declaraciones aplaudidas por el Kremlin. En la misma línea, fuentes de la Unión Europea han reiterado que Bruselas mantiene activos varios mecanismos de asistencia para ayudar a Ucrania a estabilizar su sistema energético, entre ellos el suministro de equipamiento para la reparación de infraestructuras críticas y apoyo financiero de emergencia.

Este respaldo no supone una participación directa en el conflicto

Tanto la UE como la OTAN han subrayado que este respaldo no supone una participación directa en el conflicto, sino una respuesta a los ataques contra objetivos civiles, especialmente en pleno invierno, cuando los cortes de electricidad y calefacción tienen un impacto humanitario más grave sobre la población.

Al mismo tiempo, las declaraciones de Trump han evidenciado las diferencias de enfoque dentro del bloque occidental sobre cómo encarar una eventual salida negociada a la guerra. Mientras Washington, bajo la actual administración, ha puesto el acento en presionar a Kiev para explorar vías diplomáticas, otros aliados insisten en que cualquier proceso de paz debe basarse en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

El Kremlin, por su parte, ha aprovechado estas discrepancias para reforzar su relato de que la prolongación del conflicto responde a decisiones ucranianas y occidentales, una interpretación que contrasta con la posición mayoritaria de los socios de Kiev, que atribuyen la responsabilidad última de la guerra a la invasión rusa. El presidente Vladimir Putin sigue atento a todos los movimientos.