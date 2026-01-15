Esperanza Calvo recibe el Premio Defensa 2025 por su cobertura de la guerra de Ucrania

El jurado ha premiado su reportaje junto a Mauricio González sobre la amenaza de los drones en Ucrania

Esperanza Calvo y Mauricio González Gotor, galardonados en los Premios Defensa 2025 por su trabajo sobre la guerra en Ucrania

El Ministerio de Defensa ha premiado a nuestra compañera Esperanza Calvo por su cobertura de la guerra de Ucrania. La ministra Margarita Robles ha sido la encargada de entregarle el galardón. El jurado ha galardonado su reportaje junto a Mauricio González sobre la amenaza de los drones en el frente de batalla en Ucrania.

El ministerio ha querido reconocer, con estos galardones, la trayectoria profesional de personas y entidades destacadas por su contribución a la cultura de defensa y a la imagen de las Fuerzas Armadas, destacando los trabajos como un “ejemplo y una inspiración”.

Robles agradece "el rigor y la profesionalidad" de los premiados

Margarita Robles ha agradecido el rigor y la profesionalidad de los premiados para fortalecer los vínculos entre la sociedad y nuestros militares. Así, les ha pedido que como profesionales “sigan poniendo de relieve las injusticias y el sufrimiento, así como la labor de nuestras Fuerzas Armadas, que estarán donde haga falta poniendo todo de su parte”.

Los galardones han sido entregados por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos; la secretaria de Estado directora del CNI, Esperanza Casteleiro; el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y por la ministra Robles.

Estos galardones, creados en 1999, reconocen trabajos en medios de comunicación y estudios jurídicos que acercan a la sociedad la cultura de defensa y la imagen de las Fuerzas Armadas.