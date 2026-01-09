Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania

Zelenski niega que Kiev atacara una residencia de Putin en Nóvgorod y acusa a Rusia de "socavar" la diplomacia

KievRusia bombardeó esta noche territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik en respuesta al supuesto ataque con drones, a finales de diciembre, contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

En un comunicado castrense, el ministerio ha confirmado que Moscú golpeó anoche "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos.

Estos serían, según la nota, infraestructuras energéticas y fábricas de producción de aparatos no tripulados en "territorio enemigo".

Tanto las autoridades como los militares ucranianos sugirieron que el ejército ruso podría haber empleado Oréshnik para golpear objetivos energéticos en la región occidental de Leópolis, fronteriza con Polonia.

Armamento hipersónico

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, país que negó categóricamente haber atacado la residencia de Putin.

También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la autoría de esa supuesta acción, con la que el Kremlin acusó a Kiev de torpedear las negociaciones de paz entre Rusia y EE.UU.

El Oréshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, fue empleado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Este misil, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

Putin, quien subraya que la prioridad de la doctrina nuclear rusa es mantener la paridad estratégica con EE.UU., asegura que el armamento hipersónico ruso no tiene parangón en el mundo.

Ucrania negocia en estos momentos garantías de seguridad con Occidente, lo que incluiría el despliegue de tropas europeas, con vistas a un futuro acuerdo de paz con Rusia.

Cuatro muertos y 24 heridos en Kiev

A la espera de confirmar la localización del ataque con el Oréshnik, al menos cuatro personas murieron y otras 24 resultaron heridas en un bombardeo con drones y misiles, lanzado también anoche contra la capital ucraniana, Kiev,

Entre las víctimas hay "médicos y trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias"(SES) que se encontraban en uno de los distritos afectados por los ataque en el momento en el que se produjo otro lanzamiento, según las autoridades.

Además la policía ha precisado que hasta las 07:00 hora local se han documentado daños en edificios de viviendas, casas, una guardería, garajes, automóviles e infraestructuras de seis distritos de la capital ucraniana.