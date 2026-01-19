"No tenemos ningún interés en buscar una confrontación"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha avisado este lunes a Estados Unidos de que "las amenazas arancelarias no son el camino" y que la UE dispone de herramientas para proteger sus intereses y su soberanía.

"Las amenazas arancelarias no son el camino adecuado. La soberanía no es moneda de cambio", ha sostenido la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales

Después de reunirse en Bruselas con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Después de reivindicar que "Dinamarca y Groenlandia no están solas", ha reiterado que la seguridad en el Ártico "es un interés transatlántico compartido", un debate que se puede abordar con unos aliados para Europa como Estados Unidos.

No obstante, ha rechazado la "amenaza" de Washington de imponer aranceles a los ocho países que participaron en maniobras militares en Groenlandia

"No tenemos ningún interés en buscar una confrontación, pero defenderemos nuestra posición. Europa dispone de un conjunto de herramientas para proteger sus intereses", ha concluido Kallas en su mensaje.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles comerciales adicionales del 10% a los países europeos que movilizaron tropas para unos ejercicios militares liderados por Dinamarca, en otra vuelta de tuerca a las tensiones con los aliados europeos por sus intenciones de tomar el control de la isla ártica.