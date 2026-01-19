Desaparecidas tres personas tras una avalancha en el monte Tubkal, Marruecos

Los desaparecidos en el monte Tubkal son dos turistas marroquíes y su guía

En las labores de búsqueda están participando agentes de seguridad y de Protección Civil, entre otros

Al menos tres personas, dos turistas marroquíes y su guía, han sido dadas por desaparecidas tras una avalancha registrada el domingo en el monte Tubkal, situado en la provincia de Al Hauz, en centro de Marruecos, según han confirmado las autoridades locales.

Se ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate en la zona, labores en las que están participando agentes de seguridad y de Protección Civil, entre otros.

Problemas con las condiciones climatológicas

Debido a que el accidente se ha producido en una zona de montaña, las labores de rescate se han visto dificultadas por las condiciones climatológicas, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Las autoridades provinciales han especificado que los desaparecidos eran parte de un grupo de turistas que, acompañado de dos guías, pasó la noche en un refugio en la zona antes de retomar el camino a primera hora hacia Imlil, a donde llegó el resto de la expedición.