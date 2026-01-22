Al menos seis heridos en un apuñalamiento en Amberes, Bélgica: hay dos víctimas graves

Alberto Rosa 22 ENE 2026 - 21:42h.

Al menos seis personas han resultado heridas tras un apuñalamiento al finalizar una manifestación en Amberes, Bélgica.

Al menos seis personas han resultado heridas tras un apuñalamiento al finalizar una manifestación en Amberes, Bélgica. Dos de ellas se encuentran en estado crítico, según informan medios locales como 'GVA'.

Cuatro víctimas fueron encontradas en Operaplein, mientras que otras dos fueron halladas cerca de Rooseveltplaats y Sint-Elisabethstraat. Cuatro sospechosos han sido arrestadas, recoge el citado medio belga.

Los servicios médicos ya se encuentran en el lugar de los hechos para atender a las víctimas. Al final de la manifestación, seis personas resultaron heridas, todas por arma blanca, aseguró el portavoz de la policía, Wouter Bruyns.

"Los servicios médicos llegaron con varios equipos para brindar primeros auxilios. Cuatro sospechosos fueron arrestados", dijo Bruyns en declaraciones recogidas por 'GVA'. Los hallazgos iniciales indican que los sospechosos se habían mezclado con manifestantes en una manifestación kurda.

En la manifestación se habrían reunido unas 300 personas. "Fue pacífico, la manifestación estaba a punto de terminar", aseguró un testigo a 'GVA'. La policía también estuvo presente con una furgoneta para garantizar que todo transcurriera sin contratiempos. Esto permitió a los agentes intervenir rápidamente y prestar primeros auxilios a las víctimas.