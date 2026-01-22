Alberto Rosa 22 ENE 2026 - 18:26h.

Las autoridades del distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, denuncian que el ICE se llevó al pequeño y fue utilizado para llamar a casa

Miles de manifestantes denuncian en Minneapolis la muerte de Renee Good por disparos de un agente de inmigración

Las autoridades del distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, informaron el miércoles de que cuatro estudiantes habían sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre los detenidos se encuentra Liam Ramos, un niño de cinco años.

El menor fue detenido junto a su padre en la entrada de su casa, nada más regresar de la escuela. Desde el colegio aseguran que el pequeño fue utilizado como cebo por parte de los agentes para llamar a la puerta y pedir que les dejaran entrar a la casa para comprobar si había alguien más en el interior. "¿Por qué detener a un niño de cinco años? No me pueden decir que este niño va a ser clasificado como un delincuente violento", afirmó la directora del centro, Zena Stenvik.

Tal y como recoge ‘Corriere della Sera’, el padre de Liam huyó a pie en cuanto los agentes se acercaron. “Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes permaneció con él mientras los demás arrestaban a Conejo Arias", según un comunicado de las autoridades.

Denuncian que le está ocurriendo a más alumnos

Tras arrestar al padre, los agentes le pidieron a Liam que llamara a la puerta para comprobar si había alguien más en la casa. "Usaron a un niño de 5 años como cebo ", declaró la escuela, que ha difundido imágenes del pequeño. El hermano de Liam, que asiste a la escuela secundaria, regresó a casa 20 minutos después y descubrió que se habían llevado a su hermano menor y a su padre.

Liam y su padre se encuentran ahora mismo en San Antonio, en Texas, bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional, tal y como informó el abogado de la familia, Marc Prokosch. Según las autoridades escolares, la familia de Liam Ramos está cumpliendo con los parámetros legales de EEUU y tiene un caso de asilo activo sin orden de deportación.

Además, la escuela asegura que no sabe qué ha ocurrido y alerta de que le está sucediendo a estudiantes de todo el estado de Minnesota. Hace dos semanas, una estudiante de 10 años de cuarto grado fue detenida por agentes del ICE cuando se dirigía a la escuela primaria con su madre. Durante esa detención, la niña llamó por teléfono a su pare para decirle que los agentes del ICE la llevaban a la escuela. El padre acudió y descubrió que tanto su hija como su esposa habían sido detenidas.