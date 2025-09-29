El joven huyó calle arriba gracias a su destreza en la bici y evitó ser arrestado en una de las muchas operaciones contra los sin papeles

Un agente del ICE lanza al suelo a una mujer ecuatoriana delante de sus dos hijos en una oficina de inmigración de Nueva York

ChicagoLos agentes del ICE en Chicago han protagonizado una escena viral donde un inmigrante en bici ha conseguido escapar mientras casi una decena de integrantes del Servicio de Inmigración y Aduanas trataban de capturarle.

El joven huyó calle arriba gracias a su destreza en la bici y evitó ser arrestado en una de las muchas operaciones contra los sin papeles ordenada por Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha destacado el arresto de once manifestantes "violentos" que habrían participado en una protesta en la noche del sábado frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago.

"Once alborotadores violentos fueron arrestados anoche en Chicago fuera del centro de detención de ICE", ha señalado en una publicación en X en la que ha apuntado también a la confiscación de dos armas de fuego y la detección de un dispositivo explosivo encontrado en las proximidades de sus instalaciones.

Intenso despliegue de agentes del ICE y de la Guardia Fronteriza

Su detención se produce en el marco del intenso despliegue de agentes del ICE y de la Guardia Fronteriza en la capital del estado de Illinois, cuyo alcalde, Brandon Johnson, ha denunciado como un ejercicio de intimidación y amenazas.

"Mientras los habitantes de Chicago y los visitantes disfrutan de otro magnífico domingo, están siendo intimidados y amenazados por agentes federales enmascarados que portan armas automáticas sin motivo aparente", ha afirmado el regidor en un comunicado difundido la misma red social, donde ha descrito la operación como "otra provocación descarada de la Administración (del presidente de Estados Unidos, Donald) Trump que no contribuye en nada a mejorar la seguridad de nuestra ciudad".

En la misma línea, el gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, ha denunciado los mismos hechos, subrayando que "esto no mejora la seguridad de nadie: es una muestra de intimidación que infunde miedo en nuestras comunidades y perjudica a nuestros negocios".

Por su parte, la cadena NewsNation ha informado también de la presencia de decenas de agentes en lugares de interés turístico, mientras que el ICE ha asegurado disponer de cientos de ellos en el centro.

Las operaciones de control migratorio se han intensificado en la zona de Chicago en una de las últimas escaladas entre la Administración de Donald Trump y las ciudades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.