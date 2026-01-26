El avión era un Bombardier Challenger 600, una aeronave de tamaño mediano que transportaba a ocho personas

El Aeropuerto Internacional de Bangor ha pedido al público a través de sus redes sociales que "eviten el aeropuerto"

Un avión de tamaño mediano se ha estrellado con ocho personas a bordo en el Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, en el noroeste de Estados Unidos, en el momento en el que trataba de despegar.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha informado a través de un comunicado preliminar: "Un Bombardier Challenger 600 (una familia de aviones de tamaño medio) se ha estrellado al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, alrededor de las 19:45 hora local del domingo 25 de enero", la 01:45 del lunes 26 de enero, hora española peninsular.

La pista permanece cerrada

La agencia, que ha cifrado en ocho las personas que iban a bordo, ha indicado que investigará el incidente junto al Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Bangor ha pedido al público a través de sus redes sociales que "eviten el aeropuerto", ya que "la pista está cerrada en este momento". "Los equipos de primeros auxilios están en el lugar evaluando la situación", ha agregado.