Redacción Andalucía Europa Press 24 ENE 2026 - 14:32h.

El suceso ocurrió el 13 de enero en el aeropuerto de Málaga, tras aterrizar un vuelo de Praga

El arrestado, un español de 30 años, negó haber realizado los tocamientos al cuerpo de la mujer

Compartir







MálagaUn hombre fue detenido en Málaga hace una semana por la presunta agresión sexual a una pasajera durante un vuelo y en el interior de un avión, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos, que ya adelantaba el 'Diario Sur', habrían ocurrido el 13 de enero cuando aterrizaron numerosos viajeros en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Venían de Praga (República Checa).

PUEDE INTERESARTE Así trató de huir el fugitivo Vázquez Patiño, el pederasta detenido en A Coruña por agresión sexual a una niña

Antes de que los agentes de la Benemérita acudieran a la propia aeronave, una mujer manifestó sentirse indispuesta en el momento en el que tenía que bajarse o desembarcar.

Tocamientos que el arrestado negó

Finalmente, pudo salir sola de allí sin ayuda médica. No ha trascendido si fue esta pasajera u otra quien después denunció haber sufrido tocamientos de índole sexual en mitad del trayecto.

PUEDE INTERESARTE La Ertzaintza investiga una violación a una mujer en el barrio de Ibaeta en San Sebastián

En cualquier caso, efectivos del Instituto Armado que trabajan en el aeropuerto malagueño se desplazaron hasta el mismo avión para identificar y arrestar al sospechoso.

Se trataba de un joven español de 30 años, que negó los hechos. Pasó a disposición judicial junto a las diligencias practicadas.