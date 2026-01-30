Logo de telecincotelecinco
El temporal se desplaza a Marruecos y provoca inundaciones en Ksar El Kbir

Inundaciones en el norte de Marruecos afectando a las principales ciudades
Videos que se han publicado en redes sociales. Informativos Telecinco
El temporal que en los últimos días ha azotado Andalucía se ha desplazado hacia el norte de Marruecos, donde ha provocado graves inundaciones. Una de las zonas más afectadas es la ciudad de Ksar El Kbir, que durante la noche sufrió el desbordamiento del río.

Las lluvias torrenciales anegaron barrios residenciales completos y causaron importantes daños en infraestructuras clave, entre ellas el principal hospital de la ciudad, lo que ha complicado la atención sanitaria.

Ante la magnitud de la situación, las autoridades locales y los servicios de Protección Civil activaron un estado de alerta excepcional

Uno de los más graves registrados en la zona en los últimos años. Los equipos de emergencia continúan trabajando para evaluar los daños y asistir a la población afectada.

