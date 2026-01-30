Alberto Rosa 30 ENE 2026 - 14:37h.

"La gente está muriendo en nuestras calles, cada día. Porque permitís que el Gobierno federal os pase por encima", recriminó el ciudadano

Donald Trump vuelve a insultar a Alex Pretti: llama "agitador" y presunto "insurrecto" al enfermero que mató el ICE en Minneapolis

Compartir







La presencia de agentes de la policía migratoria estadounidense (ICE) en el estado de Minnesota con los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis ha encendido mucho los ánimos de la sociedad estadounidense. Hasta el cantante Bruce Springsteen lanzó en tiempo récord una canción en homenaje a las dos víctimas y contra el operativo de Trump.

En Santa Clara, California, un hombre vestido de Batman irrumpió en el ayuntamiento de la localidad durante una reunión del Concejo Municipal para condenar la postura de la ciudad con respecto a la cooperación con el ICE.

PUEDE INTERESARTE El ICE reorienta su estrategia en Minnesota tras el asesinato de Alex Pretti y prohíbe la interacción con manifestantes

“La gente está muriendo en nuestras calles, cada día. Porque permitís que el Gobierno federal os pase por encima. Debéis poner en práctica cada política para evitar que cientos de hombres enmascarados vengan a nuestra ciudad a matar gente”, cuenta el hombre en un vídeo del momento que se ha viralizado.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno de Donald Trump ofrece plazas para formar parte de la 'ICE' en pleno centro de la polémica

Explicó que los funcionarios municipales no se habían preparado para enfrentarse a las redadas migratorias del ICE como deberían y les instó a tomar medidas. "Mírenme a los ojos. ¿Alguno de ustedes puede ir a casa con sus hijos y decirles que hicieron todo lo que pudieron para proteger a sus compañeros? ¿Cuántas personas han sido baleadas? ¿Cuántas personas han sido apresadas? ¿Cuántos niños han sido secuestrados y usados como cebo? Lo ven en la TV cada maldito día", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“No quiero que se sienten y miren. Quiero que hagan algo. No les estoy suplicando, les estoy jodidamente exigiendo que actúen", continuó. Tampoco le faltaron calificativos como “cobardes” o “traidores”. Todo en medio de un supuesto giro estratégico por parte de la policía migratoria. Al menos así lo aseguró el nuevo enviado de Trump en Minnesota, Tom Homan.

Homan dejó claro, no obstante, que las operaciones migratorias van a continuar, aunque con cambios. Ha hablado de reducir el número de las fuerzas y los agentes federales y de cambios internos para cumplir las normas y que las operaciones ahora sean más estratégicas y selectivas. En EEUU ya se ha publicado que los agentes ya han recibido órdenes de limitar su actividad a inmigrantes con antecedentes penales y alejarse de agitadores y protestas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Homan también ha dicho que está en Minnesota porque la misión no ha sido perfecta, reconociendo errores y que la retirada total dependerá de la cooperación de las autoridades demócratas del Estado con las que ya está en conversaciones.