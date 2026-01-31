Carolina del Sur registra ya el peor brote de sarampión de los últimos 25 años en Estados Unidos

Solo han hecho falta seis semanas para que el Estado rebase el brote de Texas

Muere de sarampión otra niña no vacunada en Texas, EEUU: es la segunda muerte por el virus en el estado

Las autoridades sanitarias del Estado norteamericano de Carolina del Sur han confirmado ya 874 casos por el brote de sarampión declarado en octubre, el más grave declarado en todo el país en los últimos 25 años después de que Texas pasara a encabezar temporalmente esa lista el año pasado.

La última actualización general de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en EEUU cifra el total nacional de casos solo en 2026 en 588, en comparación con los 2.267 registrados a lo largo del año pasado. Solo en los tres últimos días Carolina del Sur ha confirmado 58 nuevos casos. Un total de 222 contagios han sido identificados en niños menores de cinco años.

Al menos 18 personas han tenido que ser hospitalizadas

Solo han hecho falta seis semanas para que el Estado rebase el brote de Texas, en el que murieron dos niños y dejó 762 casos. Todavía no hay víctimas mortales confirmadas pero al menos 18 personas han tenido que ser hospitalizadas por complicaciones derivadas de la enfermedad.

Este brote ocurre bajo el liderazgo del secretario de Salud norteamericano Robert Kennedy Jr., conocido escéptico de las vacunas y acusado de difundir habitualmente falsa información pseudocientífica.

Su Departamento de Salud y Servicios Humanos ha asegurado que está apoyando la respuesta al sarampión en Carolina del Sur con un millón de euros en ayuda e indicado que los CDC están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias estatales para investigar los patrones de transmisión del sarampión.

"Tenemos comunidades que eligen no vacunarse", explica Ralph Abraham

El subdirector principal de los CDC, Ralph Abraham, excirujano general de Louisiana y elegido de Kennedy, que puso fin a algunas promociones de vacunas en su estado antes de asumir su nuevo puesto a fines del año pasado, argumentó la semana pasada que no se ha demostrado la transmisión continua del sarampión a partir del brote de Texas, lo que pondría en peligro el estatus de EE.UU. como país libre de sarampión.

"Tenemos comunidades que eligen no vacunarse. Esa es su libertad personal", ha explicado Abraham en declaraciones recogidas por CNN. Si bien matizó que "la vacunación sigue siendo la forma más efectiva de prevenir el sarampión" también se ha declarado dispuesto a escuchar "alternativas" para "el tratamiento y la prevención".