Una pareja estadounidense ha vivido una inesperada y angustiosa sorpresa tras lograr tener un hijo mediante un tratamiento de fertilidad. Tiffany y Steven, que habían congelado sus embriones hace cinco años, consiguieron este año convertirse en padres. Sin embargo, al nacer su hija, ambos se llevaron la sorpresa de que la bebé no era biológicamente suya: es de raza negra, mientras ellos son blancos.

Para confirmarlo, se sometieron a pruebas genéticas que determinaron de manera clara que la niña no tenía relación biológica con ninguno de los dos. El tratamiento se realizó en una clínica de fertilidad en Florida, a la que ahora han demandado por el error.

La clínica no se ha pronunciado

La pareja teme que sus embriones hayan sido implantados en otra mujer por equivocación. Además, aunque desean quedarse con la niña, viven con la preocupación de que la madre biológica pueda reclamarla, ya que la ley de Florida da prioridad legal a la progenitora biológica sobre la gestante.

Mientras intentan esclarecer lo ocurrido y localizar a los padres biológicos, la clínica de fertilidad no ha emitido ningún comunicado.