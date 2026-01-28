Redacción Euskadi Agencia EFE 28 ENE 2026 - 12:36h.

La Agencia Española del Medicamento remite un informe en el que desaconseja revacunar a los bebés

Sanidad vasca ha inoculado vacunas hexavalente caducadas a 253 personas, la mayoría son bebés

BilbaoHace unos días, una enfermera de un centro de Salud de Errenteria (Guipúzcoa) dio la voz de alarma, había detectado una vacuna caducada. Lo que no se sabía entonces era el alcance de este hallazgo, porque ni solo era una vacuna, ni estaba localizada únicamente en este centro de salud, ni la fecha de caducidad era reciente.

En concreto, las vacunas puestas a 253 personas, la mayoría bebés, para protegerlas de la difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y 'Haemophilus influenzae' tipo B, estaban caducadas desde el 30 de octubre pasado, pero se siguieron administrando en noviembre, diciembre y este mismo mes de enero. Osakidetza advirtió que les revacunaría pero un informe de la Agencia Española del Medicamento recomienda no hacerlo. Por el momento y a la espera de la decisión del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi no se sabe si habrá o no revacunación.

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado dosis de la vacuna hexavalente caducadas a 253 personas, la mayoría bebés. El lote había sido distribuido en 12 centros de salud y hospitales de los tres territorios vascos.

"Un grave error"

Un “grave error”, como la ha calificado el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, que ya está siendo investigado para detectar “dónde se ha producido el quiebro de Seguridad”. Aunque se apunta a fallos en varios controles que van desde el almacén distribuidor, los centros de salud que recibieron las vacunas y el personal de enfermería que las administró, que fueron más de 50.

Errores en cadena que llevaron al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a no detectar que durante casi tres meses han estado poniendo vacunas caducadas desde el pasado 30 de octubre. Los afectados, en su mayoría niños, han estado todo este tiempo expuestos al riesgo de infecciones como la difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomelitis o la hepatitis B.

Desde la sanidad vasca descartan que la administración de estas vacunas caducadas implique riesgo alguno para la salud de los afectados ni efectos adversos, pero aún no han decidido si habrá revacunación. Un informe de la Agencia Española del Medicamento, remitido este mismo miércoles, recomienda no revacunar a los bebés y hacerlo solo con los cinco adultos afectados.

Según este informe, había un error de cartonaje con la fecha de caducidad y que, por lo tanto, las vacunas tendrían validez hasta el 30 de noviembre, a pesar de figurar el 30 de octubre como fecha de caducidad. Así de las más de 250 dosis solo 103 estarían fuera de fecha.

La decisión final sobre si volver a administrar la vacuna la tomará en las próximas horas el Consejo Vasco Asesor de Vacunas, que inicialmente había decidido revacunar a todos.