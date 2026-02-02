El joven de 24 años se presentó en el hospital Rangueil tras asegurar que se había introducido un objeto en el recto

Un hombre ha sido ingresado en un hospital de Toulouse por tener un artefacto explosivo alojado en el recto, según ha confirmado una fuente interna del hospital al diario 'La Dépêche du Midi'. Medios franceses como 'Le Figaro' han asegurado que se trataba de un artefacto de la I Guerra Mundial.

El joven de 24 años se presentó en el Hospital Rangueil, al sureste de la ciudad, tras asegurar que se había introducido un objeto en el recto. En el quirófano, los médicos tuvieron que extraer "una granada de colección de cerca de 20 centímetros y de cuatro centímetros de diámetro".

Una unidad de desactivación de explosivos se personó en el hospital

El equipo médico llamó a una unidad de desactivación de explosivos ante el riesgo de que la granada explotase. Los bomberos de Haute-Garonne "fueron movilizados a petición de las fuerzas del orden para garantizar una protección contra incendios durante la intervención de los artificieros", según ha indicado el SDIS de Haute-Garonne.

Un portavoz de los bomberos afirmó "no tener más información que comunicar sobre esta intervención". "Por parte del CHU de Toulouse, no comentaremos esta información", señaló la dirección del Centro Hospitalario Universitario de Toulouse. El proyectil está fechado en 1918, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, pero no presentaba riesgo de explosión. En cuanto al paciente, se le ha abierto un expediente judicial por posesión de munición de categoría A.