Los hechos ocurrieron en la localidad de Oullins-Pierre-Bénite, un barrio no conflictivo en el sur de Lyon

La policía califica los actos como “totalmente incomprensibles” debido a su “violencia y crueldad”

Cuatro menores de edad, un chico y tres chicas, han sido detenidos acusados de secuestrar, torturar y grabar las agresiones infligidas a una adolescente de 15 años en la localidad de Oullins-Pierre-Bénite, al sur de Lyon. Según han informado fuentes cercanas a la investigación, la víctima fue rescatada tras lograr escapar malherida y cubierta de sangre.

Los hechos han creado una gran conmoción en los lioneses cuando la víctima, interna en un centro acogida de Annecy, abandonó el lugar acompañada por su expareja, de 17 años, y otras personas que habían acudido a buscarla. El grupo se trasladó hasta un apartamento en Oullins, donde la situación tornó en un “verdadero estallido de violencia”.

La joven sufrió un ensañamiento extremo

Según el relato de las fuentes policiales y recogidas por Afp, en el domicilio se encontraban tres chicas de entre 14 y 17 años, incluida la actual pareja del exnovio. Tras una primera agresión en la vivienda, la menor fue trasladada a un sótano donde, según la investigación, sufrió “horribles sevicias”.

El informe preliminar detalla que la joven fue atacada con un ensañamiento extremo, recibiendo una puñalada en el muslo por parte de una de las agresoras, mientras que otra roció su cuerpo con el contenido de un extintor, provocándole graves quemaduras. Posteriormente, el grupo la desnudó y le realizó múltiples cortes en la espalda. Los investigadores han incautado vídeos en los que los propios detenidos filmaron las torturas.

La joven logró huir de sus captores y fue localizada al amanecer del lunes por varios transeúntes, deambulando, ensangrentada por las calles de Oullins, siendo atendida inmediatamente por los bomberos y trasladada al hospital, donde permanece ingresada.

La policía califica los actos de “totalmente incomprensibles

La operación policial permitió localizar al día siguiente de los hechos a dos de las agresoras en el apartamento donde se llevó a cabo la agresión. Horas más tarde, fueron arrestados en Villefranche-sur-Saône, al norte de Lyon, el exnovio y la otra menor implicada. También ha sido detenido un joven mayor de edad, conductor del vehículo que realizó el traslado desde Annecy, aunque se le considera implicado en menor grado.

Los cuatro menores, que pasarán a disposición de la fiscalía de menores de Lyon, carecen de antecedentes y no responden al perfil de delincuentes habituales, según fuentes del caso. Residían en un barrio no conflictivo y la policía califica los actos de “totalmente incomprensibles” dada su “violencia y crueldad”.