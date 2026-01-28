Alberto Rosa 28 ENE 2026 - 19:45h.

Su club, el Stade Rochelais, ha informado del estado de salud del deportista en un comunicado

Uini Atonio, jugador internacional de la selección francesa de rugby, sufrió un infarto y permanece estable en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de La Rochelle, en el suroeste de Francia, según ha informado su club, el Stade Rochelais, en un comunicado.

"Uini Atonio ingresó ayer (martes) en el Centro Hospitalario de La Rochelle tras una sospecha de cardiopatía. Los exámenes médicos confirmaron un percance cardíaco. Su condición es estable y permanece en observación en cuidados intensivos —señala el equipo galo—. Tras su hospitalización, Uini deberá someterse a un largo período de convalecencia. Se ha confirmado que no podrá continuar su carrera como jugador. Uini ocupa un lugar especial en la historia y en el corazón de nuestro club. Esta noticia nos entristece profundamente. Todo el Club desea expresar su apoyo incondicional a él y a su familia en estos momentos difíciles".

Nacido en Timaru, Nueva Zelanda, Atonio es un primer línea de de 1,96 y 145 kilos. Había anunciado su retirada internacional para después del Mundial de 2023, pero cambió de opinión tras el campeonato. Este pasado domingo se retiró al vestuario cuando sintió un dolor en el pecho durante el calentamiento previo al partido de Liga que iba a disputar su equipo.

El pilier, 68 veces internacional con Francia, fue figura fundamental de la selección dirigida por Fabien Galthie, bicampeona del Seis Naciones y del Grand Slam (2022).

Atonio había sido concoado, además, en la primera lista de Francia para el Torneo de las Seis Naciones 2026. Deportivamente, es uno de los mejores pilares hoy en día, incluso el mejor. Humanamente, es alguien increíble. Siempre tiene una palabra para hacer reír, para crear buen ambiente. Es indispensable para el equipo", aseguraba en 2023 sobre Atonio el centro del Racing 92 y compañero en la selección francesa Gaël Fickou.