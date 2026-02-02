Logo de telecincotelecinco
India elimina los aranceles a EEUU y deja de comprar petróleo ruso a cambio del alivio comercial de Washington

Donald Trump, ha anunciado un acuerdo comercial con la India. Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25% al 18%, al tiempo que Nueva Delhi se ha comprometido a aplicar un recargo del 0% a las compras de productos norteamericanos, a adquirir mercancías por 500.000 millones de dólares (423.546 millones de euros) y a dejar de comprar petróleo ruso.

"Hablamos de muchas cosas, entre ellas el comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Él accedió a dejar de comprar crudo ruso y a comprar mucho más a Estados Unidos y, posiblemente, a Venezuela", ha asegurado Trump este lunes en un 'post' de 'Truth Social' en relación a la llamada que ha mantenido con el primer ministro indio, Narendra Modi.

"Con efecto inmediato, hemos alcanzado un pacto comercial [...] por el que Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25% al 18%. Del mismo modo, ellos avanzarán en la disminución de sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos hasta llegar a CERO", ha abundado el mandatario republicano.

Trump ha indicado, además, que la nación asiática comprará productos estadounidenses de ahora en adelante a un "nivel mucho más alto". Además, destinará más de 500.000 millones de dólares a la importación de bienes y servicios energéticos, tecnológicos y agroalimentarios procedentes de Estados Unidos.

