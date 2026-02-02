Trump ha indicado, además, que la nación asiática comprará productos estadounidenses de ahora en adelante a un "nivel mucho más alto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25% al 18%, al tiempo que Nueva Delhi se ha comprometido a aplicar un recargo del 0% a las compras de productos norteamericanos, a adquirir mercancías por 500.000 millones de dólares (423.546 millones de euros) y a dejar de comprar petróleo ruso.

"Hablamos de muchas cosas, entre ellas el comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Él accedió a dejar de comprar crudo ruso y a comprar mucho más a Estados Unidos y, posiblemente, a Venezuela", ha asegurado Trump este lunes en un 'post' de 'Truth Social' en relación a la llamada que ha mantenido con el primer ministro indio, Narendra Modi.

"Con efecto inmediato, hemos alcanzado un pacto comercial [...] por el que Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25% al 18%. Del mismo modo, ellos avanzarán en la disminución de sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos hasta llegar a CERO", ha abundado el mandatario republicano.

Trump ha indicado, además, que la nación asiática comprará productos estadounidenses de ahora en adelante a un "nivel mucho más alto". Además, destinará más de 500.000 millones de dólares a la importación de bienes y servicios energéticos, tecnológicos y agroalimentarios procedentes de Estados Unidos.