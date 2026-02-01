Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Internacional
Estados Unidos

Palantir, el arma secreta de los agentes de inmigración de Trump: así usan la IA para rastrear y conseguir datos personales

Palantir, el arma secreta de los agentes de inmigración de Trump: así usan la IA para conseguir historiales médicos
El ICE usa Palantir para conseguir datos de las personas inmigrantes. Informativos Telecinco
Compartir

Las actuaciones del ICE, los agentes de inmigración de Donald Trump, están en entredicho por detener a menores, matar a dos personas, hacer redadas en lugares de trabajo y hacer vigilancias digitales. Con esto último, con la ayuda de la inteligencia artificial, mapean los barrios en busca de personas sin papeles.

"Tienes la identidad de una persona, su domicilio y su ideología", explica Myriam Redondo, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Y consiguen hasta su 'alien', el número que los identifica. "Consideran alien a los inmigrantes ilegales", señala la maestra.

PUEDE INTERESARTE

Cuando hay muchos en una zona, actúan. "Se trunca la vida de la gente, de repente te ves sin visado, te han metido en un avión y te han deportado a El Salvador", señala Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional.

Palantir, la plataforma de análisis de datos masivos que usa el ICE

Pero, ¿cómo saben todo eso? Gracias a la plataforma de análisis de datos masivos de la compañía Palantir, con la que consiguen historiales médicos y laborales. Pero también usan datos de la CIA de redes sociales y la geolocalización de móviles. "Con tu email pueden rastrear incluso tu ubicación física", destaca Redondo.

PUEDE INTERESARTE

Hasta la asistencia a manifestaciones, que "han sido usadas para revocar visados". Palantir fue creada por Peter Till. Se trata del cofundador de PayPal, un fan friki del Señor de los Anillos, lo leyó 10 veces y de ahí sacó el nombre de su empresa. “Él se dio cuenta que en el 11S lo que había fallado era el cruce de datos entre administraciones", explica la profesora.

Y hay gobiernos europeos que están usando esta compañía. Hoy, el enemigo del ICE, de Trump y del macabro ojo de Palantir son los inmigrantes, pero el círculo de enemigos de la patria se expande.

Temas