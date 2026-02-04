Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh, el hombre que intentó disparar a Donald Trump en su campo de golf

El tirador que disparó contra Donald Trump se precipitó tras ser descubierto por un vecino que alertó a la Policía

La Justicia estadounidense ha condenado este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh, el hombre que intentó disparar al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida, durante la campaña electoral.

La jueza del distrito sur de Florida Aileen Cannon ha condenado a cadena perpetua a Routh y a siete años de prisión por posesión ilegal de armas después de que un jurado declarase culpable al hombre de cinco cargos en septiembre de 2025, incluyendo intento de asesinato, agresión a un agente y armas de fuego.

Los fiscales han argumentado que Routh sigue sin arrepentirse y que "la naturaleza atroz del intento de asesinato, especialmente su decisión egoísta de impedir a los votantes estadounidenses elegir a Trump, justifica un severo castigo penal", según ha recogido la cadena NBC News. Rouths, residente de Hawái, intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo tras escuchar el veredicto de culpabilidad en septiembre y ha intentado encuadrar sus acciones durante el juicio como una forma de protesta contra las políticas del actual presidente.

Routh intentó huir, pero le atraparon

El intento de atentado tuvo lugar en septiembre de 2024, cuando el magnate, entonces candidato republicano a la Casa Blanca, estaba jugando al golf cuando un agente del Servicio Secreto que realizaba un control de seguridad del perímetro vio entre la maleza el rostro del sospechoso y el cañón de un rifle que le apuntaba directamente.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron el vehículo de Routh a 45 minutos de distancia después de que huyese del lugar y fuese visto por testigos. Los investigadores encontraron un rifle con mira telescópica cargado con once balas, una cámara digital y placas blindadas capaces de resistir disparos de armas de fuego.

El suceso se produjo después de que Trump sobreviviera a otro intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, localidad ubicada en Pensilvania en el que resultó herido en la oreja, si bien el atacante murió tiroteado por las fuerzas de seguridad.