La actriz ha emitido un comunicado este miércoles, 4 de febrero, en sus redes sociales anunciando la decisión

Los audios entre Elisa Mouliaá y Soraya, una testigo del caso Errejón: "No digas cosas que puedan ir en mi contra"

Compartir







La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este miércoles, 4 de febrero, que retira su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.

Así lo ha explicado a través de sus redes sociales, donde ha emitido un extenso comunicado explicando el motivo de la decisión.

"He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite", comienza la misiva, que llega después de que el juez decidiese enviar al banquillo al exportavoz de Sumar.

PUEDE INTERESARTE Elisa Mouliaá no se retracta de las palabras por las que Íñigo Errejón se querellará por calumnias

Mouliaá ha explicado que "la Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo", y ha aseverado que "todo explotó a partir de denuncias anónimas". "Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. Yo salía a dar la cara con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres".

Asimismo, ha manifestado que ha "permanecido sola sosteniendo todo esto" y que "no puedo seguir haciéndolo". "No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así".

PUEDE INTERESARTE Elisa Mouliaá asegura que Sumar la apoyó económicamente en su denuncia contra Errejón por presunto abuso sexual

En este sentido, la actriz ha indicado que, "si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación". "Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola", ha sentenciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La joven ha acompañado el texto con un vídeo en el que aparece sosteniendo el escrito de desistimiento definitivo de la acusación particular contra Errejón y una imagen del documento, fechado a este miércoles y realizado en el Juzgado de Instrucción Nº47 de Madrid.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En el documento revela que la razón principal de su renuncia se ha adoptado "de forma total, libre, consciente e irrevocable" y por "razones estrictamente personales y de salud", dejando claro que no obedece a "una retractación de los hechos denunciados".

Según recoge 'El País', su abogado, Alfredo Arrién, ha informado de que la artista ha sufrido este miércoles un ataque de ansiedad y que ha tenido que acudir al hospital. Ha sido al salir del centro médico cuando ha presentado el documento.

En el escrito también se recalca que durante el proceso en los juzgados "ninguna de las demás personas ha decidido personarse en el ejercicio de la acción penal", lo que ha "incrementado" su "sensación de exposición y desgaste personal".

Fue el pasado mes de enero cuando el juez Carretero abrió el juicio oral contra el político por un presunto delito de agresión sexual contra Mouliaá, que habría cometido a finales de octubre de 2021. Así constaba en un auto en el que el magistrado daba un día a Errejón para que prestara una fianza de 30.000 euros y así "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele".