Andalucía se prepara para las fuertes lluvias: suspenden clases, se vacían los embalses y se pide evitar desplazamientos

Todos los ojos están puestos en el cielo. La nueva borrasca, llamada Leonardo, dejará lluvias durante 48 horas seguidas. El temporal nos va a mandar dos frentes muy activos: el primero llega esta noche y mañana el otro. En Cádiz se registrará lo peor, ya que se podrán acumular hasta 250 litros por metro cuadrado, pero algunos modelos advierten que podríamos llegar a los 300 y 500 litros. Y no solamente ahí, sino también en Huelva, Málaga y Extremadura, al igual que en Galicia.

A esto hay que añadirle el riesgo extremo por desbordamiento de nuestros ríos, sobre todo en zonas del centro y sur peninsular, pero la parte más peligrosa la encontramos sobre todo en Andalucía. Aquí es donde podrá llover con más intensidad y si esto lo unimos a los ríos y al riesgo extremo que tenemos por desbordamiento, es por lo que tenemos una situación muy complicada de cara a las próximas 48 horas, sobre todo en el sur y en el oeste peninsular.

El peor episodio se vivirá el miércoles con la borrasca

La borrasca de gran impacto 'Leonardo' dejará temporal atlántico en toda la península, excepto el cuadrante nordeste peninsular, desde este miércoles y hasta al menos este sábado. La circulación atlántica inducida por 'Leonardo' arrastrará al tercio sur peninsular una masa de aire de origen tropical que se caracterizará por un contenido en agua precipitable muy alto, especialmente anómalo para la época del año.

En consecuencia, se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía. AEMET prevé acumulaciones muy significativas en zonas montañosas a barlovento del flujo del oeste. En este sentido, avisa de que las lluvias podrán dar lugar a un impacto hidrológico significativo en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de esta Comunidad Autónoma, así como a probables deslizamientos de tierra.

AEMET avanza que el día de mayor adversidad del episodio será el miércoles, cuando llegará la masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a 'Leonardo'. Pero asegura que la llegada de una nueva borrasca atlántica el sábado podría dar lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento.