El cuidador acusado de asesinar a un anciano sacó 100.000 euros de sus cuentas

El asesino confeso de un anciano al que cuidaba, y cuyo cadáver metió en un bidón con cal, retiró hasta 100.000 euros de las cuentas del octogenario, según han declarado este martes varios agentes de la Guardia Civil en el juicio en el que la Fiscalía pide que sea condenado a prisión permanente revisable.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este martes el juicio con jurado a Jaime E.M.R., acusado de asesinar en 2023 a un octogenario al que cuidaba en una casa de San Martín de Valdeiglesias, una localidad situada al suroeste de Madrid, que había comprado gracias a un préstamo del anciano.

La Fiscalía solicita prisión permanente revisable por el asesinato y seis años de cárcel y 3.600 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida

El asesino, delatado por su esposa

En la segunda sesión del juicio han comparecido varios guardias civiles, que han indicado que el 19 de septiembre de 2023 encontraron a Jaime E.M.R. en una finca de Sotillo de la Adrada, en Ávila cerrada con candado, y que este les abrió la puerta y confesó “muy afectado” haber asfixiado el 12 de julio anterior a la víctima “en un arrebato”.

Los agentes se trasladaron hasta allí alertados esa tarde por la esposa del procesado, ante la que había confesado el crimen por la mañana. En un inicio también fue investigada, pero el juzgado archivó la causa para ella al concluir que no había indicios de que ayudase a su pareja.

Los agentes esposaron al procesado por su propia seguridad, ya que amenazaba con quitarse la vida, tras lo que registraron la finca y encontraron un coche con una caja de listones de madera atornillada en el maletero, junto a una carretilla.

Los expertos en criminalística abrieron la caja, hecha a medida para ocultar su contenido, y hallaron un bidón de plástico azul en el que había sido depositado el cadáver del anciano cubierto con cal.

Extraídos hasta 100.000 euros de las cuentas del anciano

Además, han indicado que el procesado tenía en su poder las tarjetas de crédito de la víctima, aunque no estaba autorizado en sus cuentas, y que de un saldo de cerca de 118.000 euros en la fecha de la muerte de Manuel, el día del arresto solo quedaban unos 8.200 euros.

Según han detallado, de las tarjetas se retiraron diariamente cantidades de entre 600 y 1.000 euros, presumiblemente por parte de Jaime E.M.R.

Los agentes han explicado que los repetidores de telefonía situaron al acusado el 12 de julio en el hospital en el que estaba ingresado Manuel, de donde salieron y tras lo que el acusado “le estranguló con el cinturón de seguridad” cerca de una gasolinera próxima a Brunete.

Cadáver “momificado”, con un pañal y una pulsera hospitalaria

Los investigadores han relatado que encontraron recibos que revelaban que el acusado había comprado los tablones para esconder el cadáver en un local de bricolaje usando la tarjeta del fallecido.

Los guardias civiles han señalado que, al abrir el bidón, el cadáver estaba completamente cubierto de “polvos blancos” y ennegrecido, pero no putrefacto, ya que la cal lo había “momificado” o “disecado”.

El cuerpo solo llevaba un pañal, un reloj y la pulsera hospitalaria colocada durante su ingreso.

En la vista del próximo miércoles testificarán la esposa del procesado y la dueña de la finca en la que fue hallado el cadáver.