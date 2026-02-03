Una profesora en estado grave tras ser apuñalada por un alumno en el sur de Francia

El suceso ocurrió en centro educativo La Guicharde de esa localidad costera de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón

Los padres de Algemesí relatan los "insultos" y agresiones de la profesora en la guardería: "A una niña le pegó un cachete en la cabeza"

Compartir







Una profesora francesa de secundaria se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalada este martes por un alumno en el aula y el agresor, de 14 años, ha sido detenido por tentativa de asesinato.

"Una profesora ha sido víctima de una agresión con arma blanca en un centro de secundaria de Sanary-sur-Mer. Mis pensamientos están inmediatamente con la víctima, su familia y toda la comunidad educativa, cuya profunda conmoción comparto", indicó en sus redes sociales el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, quien anunció que se desplazará al lugar "inmediatamente".

PUEDE INTERESARTE El apuñalamiento a un menor en un instituto de Granada se produjo en el aula: un profesor tuvo que separar a los alumnos

El suceso ocurrió en centro educativo La Guicharde de esa localidad costera de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón (sureste). La víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital, tiene unos sesenta años, era profesora de artes plásticas y recibió varias puñaladas, en especial en el abdomen.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos denuncian a una profesora por acoso y agresión sexual a un alumno en La Garriga, Barcelona

De acuerdo a los datos aportados hasta el momento por la Fiscalía de Tolón, según informó el medio público Ici, el suceso se produjo alrededor de las 14.00 horas (13.00 GMT) en plena clase. "Su pronóstico vital está comprometido en este momento", detalló también la Fiscalía.