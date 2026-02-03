Albares señala que Aznar sale en papeles de Epstein al pedir el PP explicación de Zapatero

Albares ha lamentado que el PP emplee su tiempo del control parlamentario en sus "obsesiones", con lo que hace "el ridículo"

La Audiencia Nacional inadmite la querella de Hazte Oír contra Zapatero por su presunta colaboración con Maduro

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reprochado al PP este martes que su única pregunta de política internacional en el primer control al Gobierno de 2026 en las Cortes se limite a las mediaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, y ha añadido que otro expresidente, José María Aznar, "ha aparecido en los papeles de Epstein".

"Y no vengo aquí a hacer acusaciones", ha dicho Albares tras mencionar que el nombre de Aznar figura en la documentación sobre el millonario pederasta fallecido Jeffrey Epstein, durante su respuesta a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en la primera pregunta del control y la única destinada al titular de Exteriores.

García ha pedido a Albares que explique si Zapatero cobró de un intermediario tras el rescate público a la aerolínea Plus Ultra, lo que cree que no sería mediación, sino corrupción, y le ha señalado que si actuó en nombre del Gobierno, entonces él como ministro sería colaborador necesario.

Lamenta que el PP emplee su tiempo en "obsesiones"

Albares ha lamentado que el PP emplee su tiempo del control parlamentario en sus "obsesiones", con lo que hace "el ridículo", habiendo tantos asuntos candentes internacionales, como, ha enumerado, Ucrania, Gaza, Groenlandia, Irán, Sudán, Irak, la transición venezolana o la amenaza al proyecto democrático europeo.

García, después, le ha dicho que el ridículo lo hace él, "porque no tiene salida", y, volviendo a las explicaciones pedidas sobre Zapatero, ha sentenciado: "Usted lo sabía y usted lo tapó". "Responda, señor Albares, puede que pronto tenga que hacerlo ante la Audiencia Nacional", ha advertido la líder del PP en el Senado, pese a que la víspera la Audiencia Nacional rechazó investigar la querella de Hazte Oír contra Zapatero por falta de indicios.

Albares en su réplica se ha centrado en la literalidad de la pregunta registrada por el PP, que aludía a las mediaciones internacionales de ex altos cargos españoles -aunque para referirse a Zapatero- y ha detallado lo "orgullosos" que en el Gobierno están de la labor de exmiembros como Teresa Ribera, Nadia Calviño y Josep Borrell.

Luego ha apuntado a compararlo con Rodrigo Rato, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, le ha pedido que se ciña a la cuestión. No obstante, Albares ha continuado refiriéndose a ex altos cargos españoles del PP, al apuntar: "Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y no vengo aquí a hacer acusaciones".