Óscar Puente ha asegurado que no puede confirmar cuándo se reanudará la línea Madrid-Andalucía por el grado de afección de la infraestructura

Puente critica que el PP impulse una comisión de investigación en el Senado tras negarse con Angrois

Compartir







El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este martes que todavía no se puede facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad Madrid-Andalucía por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de estos días: "Se junta todo", ha comentado.

Puente ha explicado en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso que el pasado día 28 de enero se fijaron un plazo de diez días, "pero la situación climática ha llevado a la propia Junta a tomar medidas de limitación de movilidad y las obras se ven afectadas".

PUEDE INTERESARTE El Ministerio aún no ha enviado a la Comisión el informe de la auscultación de ultrasonidos que se hizo al tramo de Adamuz

El ministro ha destacado que, para acabar la reposición de la vía, "queda por ejecutar el tendido de los conductores de catenaria, y montar el carril, nivelar y estabilizar la vía una vez completada la preparación del balasto". "Estos trabajos dependen de la disponibilidad de vía ya restituida y avanzarán en cuanto finalicen las actuaciones de infraestructura actualmente en curso", ha asegurado Puente, que ha destacado la compleja climatología de estos días.

También ha señalado que las actuaciones en el ámbito de la electrificación están muy avanzadas y la restitución estructural de la línea aérea de contacto se encuentra prácticamente concluida, tras completarse el izado y hormigonado de los doce apoyos dañados.

PUEDE INTERESARTE Óscar Puente, molesto por las intervenciones públicas del presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz

Otras alternativas de rutas

El servicio ferroviario permanece suspendido desde el accidente producido en Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero, que provocó 46 muertes, aunque desde el pasado 28 de enero ya se trabaja en poder reabrir el servicio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, desde el día 20, dos días después del siniestro, Renfe opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando así pasar en tren por el lugar del accidente.

Fuentes de Transportes han explicado este martes que la reparación de la infraestructura en Adamuz continúa tanto en vía como en la electrificación y que en las últimas horas se ha nivelado la plataforma para extender nuevo balasto, además de posicionarse las barras en las vías y se ha tendido el sustentador en vía 1 y 2.