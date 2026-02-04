Claudia Barraso 04 FEB 2026 - 20:22h.

Un niño de nueve años ha sufrido graves quemaduras en la cara y en las manos tras realizar un reto viral de redes sociales

El nuevo reto que arrasa en redes sociales: levantarse del suelo sin usar las manos

Un niño de nueve años ha sufrido graves heridas tras realizar un tren en redes sociales. Durante la mañana del 20 de enero, Caleb Chabolla se preparaba para realizar este reto que consistía en calentar un bloque de plástico elástico, famoso en redes sociales.

La madre del niño aseguró que a su hijo se le ocurrió esta idea tras hablarlo con un amigo suyo, quien le enseñó este reto en TikTok. La mujer estaba a punto de salir de su casa por el garaje con su coche, cuando escuchó que el microondas arrancó, pero pensó que su hijo se estaba calentando el desayuno.

“Después escuchó un grito desgarrador y ahí se dio cuenta de que algo no iba bien”, dijo el centro médico en declaraciones recogidas por ‘People’. El niño calentó este juguete gelatinoso y cuando abrió la puerta del microondas, explotó en su cara y manos, provocándole quemaduras en su cara y manos.

Su visión no quedó afectada

Su madre intentó lavarle la cara en la ducha, pero no funcionó, sino que el menor se quejaba de fuertes dolores y tenía la piel muy grave. Entonces acudieron a urgencias, donde le derivaron al oftalmólogo tras tratare las quemaduras. Su ojo quedó muy afectado, pues permanecía muy inflamado y cerrado. A pesar de eso, su visión no quedó afectada y Caleb ahora se está recuperando en casa.

El menor sufrió quemaduras de segundo grado en un lado de la cara y en las manos, según aseguró la madre a medios internacionales. Los médicos esperan una pronta recuperación y han afirmado que podrá volver a la escuela a finales de esta semana.